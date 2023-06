Warum das Lobbyregister – bislang – nicht funktioniert

Berlin. Der Deutsche Kanu-Verband und eine Klinik aus Bad Oldesloe gehören zu den mächtigsten Lobbyorganisationen in Deutschland. So lassen es zumindest deren Einträge im Lobbyregister des Bundestags vermuten. In der Kategorie „Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung“ steht beim Kanu-Verband: 5,71 Millionen Euro. Das ist Platz 15 aller Organisationen, die im Register eingetragen sind. Die Asklepios-Klinik Bad Oldesloe trumpft in einer anderen Kategorie auf: Mindestens 791 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort laut Registereintrag im Bereich der Interessenvertretung beschäftigt.

Wolfram Götz, der Generalsekretär des Kanu-Verbands, ist es mittlerweile gewohnt, Gesprächspartnern die Illusion eines übermächtigen Sportverbands zu nehmen: „Wir bekommen ständig Anrufe, weil Leute sehen, dass bei uns so hohe Summen im Register eingetragen sind.“ Der Verband gebe dort seinen Gesamtetat an. „Der wird schließlich insgesamt für unser Ziel, die Förderung des Kanusports, eingesetzt“, erklärt Götz im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Bei der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe hat vor der RND-Anfrage offenbar noch niemand wegen der angeblich knapp 800 Beschäftigten mit Lobbyaufgaben nachgefragt. Geschäftsführer Jörgen Wißler kann erst nach interner Recherche eine Erklärung liefern: Die Klinik habe die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingetragen.

Das Lobbyregister wurde 2021 noch von der Großen Koalition beschlossen, um mehr Transparenz über die Arbeit von Interessenvertreterinnen und -vertretern herzustellen. Es habe sich das Unbehagen der Öffentlichkeit gegenüber dieser Gruppe verstärkt, begründeten Union und SPD damals das Gesetz. Seit Anfang 2022 sind nun alle Menschen und Organisationen, die Kontakt mit der Bundesregierung oder Politikern im Bundestag aufnehmen, um auf deren Willensbildung einzuwirken, verpflichtet, sich in das Register eintragen. Aktuell sind dort rund 6000 Unternehmen, Vereine, Verbände und andere Organisationen geführt. Diese wiederum haben mehr als 32.000 Lobbyistinnen und Lobbyisten gemeldet.

Über 2000 Mails wegen Unstimmigkeiten

Wie viele der Einträge fehlerhaft sind, lässt sich nicht genau sagen, es gibt aber einen Anhaltspunkt. Das Lobbyregister wird von der Bundestagsverwaltung geführt. Dort ist Christian Heyer, Leiter der Unterabteilung Recht, zuständig. Im Gespräch mit dem RND spricht er von „über 2000 Mails“, die an eingetragene Organisationen und Personen verschickt wurden, um sie auf Unstimmigkeiten hinzuweisen. Hinzu kommen rund 200 Telefonate. Manche Organisationen wurden mehrfach kontaktiert, manche Mails gingen aber auch an mehrere Organisationen.

Konsequenzen haben die falschen Einträge bislang meist nicht: „Ich sehe nicht die Notwendigkeit, gleich in jedem Fall ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten, wenn insbesondere kleinere Organisationen unplausible Angaben machen. Im Sinne einer serviceorientierten Verwaltung haken wir dann zunächst weiter nach“, sagt Heyer. Immerhin: Infolge der Mails hätten viele ihre Einträge korrigiert. „Im Vergleich zu den ersten Monate nach Start des Lobbyregisters gibt es aktuell erheblich weniger Fälle von unplausiblen Angaben.“

Heyer betont, „dass der Inhalt der Registereinträge nach den gesetzlichen Vorgaben allein in der Verantwortung der sich eintragenden Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter liegt“. Das Gesetz sehe weder eine Freigabe noch die Prüfung der veröffentlichten Registereinträge auf Richtigkeit und Plausibilität vor. „Daher können Falscheintragungen im Register nicht vollständig ausgeschlossen werden“, räumt Heyer ein. Trotzdem habe es sich als „wertvolles und aussagekräftiges Instrument“ etabliert.

Transparency International Deutschland hatte lange ein Lobbyregister gefordert und pocht auf weitere Verschärfungen. Als gescheitert betrachtet Enno Cordes, Politischer Referent des Vereins, das Projekt aber nicht: „Aller Anfang ist schwer“, sagt er dem RND. „Dass 2000 von 6000 Einträgen ins Lobbyregister offenbar fehlerhaft sind, ist natürlich problematisch.“ Man erwarte aber, dass sich die Anlaufschwierigkeiten mit der Zeit legen würden.

„Braucht Zeit, bis sich alle auf das Register eingestellt haben“

Die CDU, die das Register einst mit beschlossen hat, nun aber in der Opposition ist, warnt wegen der Probleme mit den Einträgen vor einer überhasteten Reform des Lobbyregistergesetzes. Die aktuellen Pläne der Ampelkoalition sehen eine Änderung noch in diesem Jahr vor. „Es braucht Zeit, bis sich alle Beteiligten auf das neue Register eingestellt haben“, betont Patrick Schnieder, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Voreilige Gesetzesänderungen könnten zu noch mehr Rechtsunklarheit und Intransparenz bei der Anwendung des Lobbyregisters führen. „Wir sollten daher erst einmal die gesetzlich vorgesehene Evaluierung des Lobbyregistergesetzes abwarten“, fordert Schnieder.

Vor allem von Vereinen und kleinen Unternehmen ist zu hören, dass die Regeln des Registers zu komplex und unscharf seien. Und das, obwohl eigentlich ein rund 200-seitiges Handbuch und eine eigens eingerichtete Telefonhotline Unklarheiten beim Eintragen helfen sollen.

Wolfram Götz, Generalsekretär des Kanu-Verbands, ist laut eigener Aussage auch nach mehrfacher Nachfrage bei der Bundestagsverwaltung nicht klar geworden, was unter Ausgaben für Interessenvertretung falle. „Wenn ich demnächst wieder die aktuellen Ausgaben eintragen muss, werde ich mir vielleicht eine Fantasiezahl ausdenken“, witzelt er.

Kurz nach der RND-Anfrage korrigierte Götz die Zahl: von 5,7 Millionen Euro Lobbyausgaben auf die Stufe von eins bis 10.000 Euro im Geschäftsjahr 2022. Auch die Asklepios-Klinik ist nach der Anfrage tätig geworden. Dem aktualisierten Eintrag zufolge hat sie nur noch eine einstellige Zahl an Interessenvertretern, nicht mehr knapp 800. Weitere stichprobenartige Anfragen zu unplausibel erscheinenden Einträgen hatten ebenfalls Änderungen zur Folge.

Die Tendenz, dass oft zu hohe Zahlen eingetragen werden, liegt offenbar auch daran, dass die Organisationen bei zu niedrigen Zahlen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren drohen würde. Vom Bundesverband Verbraucherzentrale – einem der Spitzenreiter bei den Ausgaben - heißt es beispielsweise: „Wir haben sehr bewusst sehr weit ausgelegt, wer und welche Mittel im VZBV zur Interessenvertretung beitragen und im Lobbyregister aufgenommen werden.“ In seiner aktuellen Form mache das Register nicht den konkreten Einfluss der Interessenvertretung deutlich, weil Interessenvertretungen Spielräume hätten, wie eng oder weit sie die Regeln auslegen würden.

Die Ampelkoalition will das schnell ändern. Bruno Hönel, Berichterstatter der Grünen-Fraktion für die Lobbyregisterreform, weist auf „erhebliche Lücken“ hin, „die nur durch eine umfassende Gesetzesreform geschlossen werden können“. Nach Rückmeldungen von Eintragungspflichtigen wolle man nun Vorschriften vereinheitlichen.

Wie Hönel auf RND-Anfrage erläutert, plant die Koalition außerdem, die Bundestagsverwaltung zu stärken: „Sie wird befähigt, bei offensichtlich widersprüchlichen Eintragungen und konkreten Hinweisen Nach­weise für veröffentlichte Angaben zu fordern. Offensichtlich missbräuchliche Einträge können dann vollständig oder teilweise aus dem öffentlichen Register entfernt werden.“