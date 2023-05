﻿Lösung für den Lehrermangel? Niedersachsen will Fächer zusammenlegen

Hannover. An Haupt-, Ober- und Realschulen in Niedersachsen sollen angesichts des massiven Lehrermangels ab Sommer 2025 Fächer auch zusammengefasst unterrichtet werden können. Wie Ministeriumssprecherin Britta Lüers am Montag bestätigte, entwickeln Fachleute im Ministerium derzeit die erforderlichen Grundsatzerlasse. Man würde den Schulen aber auch Vorgriffsregelungen gestatten. Konkret bedeutet das, dass auch schon ab dem nächsten Schuljahr beispielsweise Erdkunde und Geschichte oder Physik und Chemie in jeweils einem Fach unterrichtet werden können.

Das Ministerium verweist darauf, dass dies an den Integrierten Gesamtschulen und teils auch an den Kooperativen Gesamtschulen in der Sekundarstufe I schon üblich sei. Das dortige Fach Naturwissenschaften umfasst Chemie, Biologie und Physik, zum Fach Gesellschaftslehre gehören Geschichte, Politik und Erdkunde. Gemeinschaftsfächer erleichterten den Unterrichtseinsatz und verbesserten zugleich die Beziehungsarbeit zwischen Lehrkraft und Lerngruppe, da eine Lehrkraft somit mehrere Stunden in einer Lerngruppe übernehmen könne anstatt nur die üblichen zwei Stunden pro Fach pro Halbjahr. Zugleich vergrößere sich für die Schulen der Lehrerpool.

GEW: Viele Themen sind fächerübergreifend

Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kommt dieser Vorstoß gut an. Der Vorsitzende Stefan Störmer sagt, seit Langem fehlte gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern der Nachwuchs. Wenn eine Schule auf dem Land einen Physik- und Mathematiklehrer suche, sei sie am Ende froh, wenn sie am Ende überhaupt irgendeinen Bewerber mit einer beliebigen Fächerkombination einstellen könne. Realität sei aber auch, dass der Unterrichtsstoff vielfach fächerübergreifend sei.

Störmer, selbst Biologielehrer, bezieht das etwa auf die Fotosynthese, in der es auch um die energetische Funktion von Licht, ein klassisches Thema der Physik, aber auch um chemische Abläufe gehe. Anstatt diese Themen einzeln in nicht aufeinander abgestimmten Curricula zu unterrichten, sei ein ganzheitlicher interdisziplinärer Ansatz viel besser.

Landesschülerrat: Fächersystem am besten ganz abschaffen

Für den Landesschülerrat kann die Zusammenlegung von Fächern erst der Anfang sein. Angesichts der Personalnot sollte „das Kultusministerium endlich allen Mut zusammennehmen und das Fächersystem abwandeln oder eine Alternative entwickeln“, fordert der Vorsitzende Malte Kern. So bekomme man Raum für Themen, die es wirklich wert seien, gelernt zu werden. Auch René Mounajed vom Schulleitungsverband fordert eine grundsätzliche Entschlackung des Lehrplans. Seiner Einschätzung nach müsste in jedem Fach nur die Hälfte des Stoffs wirklich unterrichtet werden.

Auch der Philologenverband moniert, dass die Curricula immer voller werden. Von der Fächerzusammenlegung hält der Vorsitzende Christoph Rabbow allerdings gar nichts: Mischfächer verschleierten den Mangel und entprofessionalisierten den Lehrerberuf, findet er. Chemie oder Physik sollte von ausgewiesenen Fachkräften vermittelt werden. Wer an den Sekundarschulen jahrelang nur Unterricht in Gemeinschaftsfächern habe, könne nicht in die gymnasiale Oberstufe wechseln und werde abgehängt.

Dies dürfe nicht geschehen, heißt es vonseiten des Ministeriums, die Anschlussfähigkeit müsse auch mit den Mischfächern sichergestellt sein.

Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte sieht in der Fächerzusammenlegung eine verkappte Stundenkürzung: „Mischimaschi ist ein bisschen von allem, aber nichts richtig.“ Es gehe nur noch darum, irgendwie Unterricht zu machen. Tatsächlich gebe es allerdings schon Schulen, die aus purer Not Fächer zusammengelegt hätten, weil es aufgrund der Personalnot gar nicht mehr anders ginge.

Elternvertreter warnen vor vorschnellen Lösungen

Kathrin Langel vom Landeselternrat sagt, angesichts des Lehrkräftemangels sollte es keine Denkverbote geben, man brauche schnelle und pragmatische Lösungen im Interesse der Schülerinnen und Schüler. Man sollte aber nicht in blinden Aktionismus verfallen, alles müsse ausführlich besprochen und bewertet werden.