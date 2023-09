﻿Lohnsteuerhilfe-Verein Hannover und Umgebung und der robuste Umgang mit einem Exmitglied

Können aus Feinden Freunde werden?

Griechenland und die Türkei bemühen sich um eine Annäherung

Am Mittwoch treffen sich der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Rand der Uno-Vollversammlung in New York. Die Begegnung ist ein Schritt zur Wiederannäherung der verfeindeten Nachbarn. Beide Länder streiten über die Hoheitsrechte und Wirtschaftszonen in der Ägäis. Aber der Weg zu einer Lösung der Konflikte ist steinig.