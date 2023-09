London: Ukraine macht taktische Fortschritte bei Bachmut

Lehrermangel in Deutschland

Studie: Teilzeit-Lehrkräfte würden aufstocken – unter Bedingungen

Könnte der Lehrermangel so einfach bekämpft werden? Laut einer aktuellen Studie könnten sich viele Lehrkräfte in Teilzeit vorstellen, ihre Arbeitszeiten aufzustocken. Doch diese Bereitschaft ist an Bedingungen geknüpft, die das derzeitige System so nicht erfüllt.