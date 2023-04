﻿Telekom zahlt verschmähtem Bewerber 4650 Euro Entschädigung

Lüneburg. Anfang des Jahres hatte die Telekom Technik GmbH einen Lüneburger mit syrischen Wurzeln von einer zuvor verschickten Einladung zu einem Bewerbungsgespräch wieder ausgeladen. Die Begründung: Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit dürften aufgrund des Zugangs zur kritischen Infrastruktur der Telekom dort nicht als Monteure arbeiten. Man würde sich bei der Beurteilung – auch anderer entsprechender Herkunftsländer – an der Staatenliste orientieren, die vom Bundesinnenministerium dazu erstellt wurde.

Der Lüneburger Rami Alsurie* ist zwar in Syrien geboren, galt dort jedoch als staatenloser Palästinenser und hatte daher nie die syrische Staatsangehörigkeit. Hingegen besitzt er seit eineinhalb Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit. Er ist gegen die Ausladung zum Bewerbungsgespräch juristisch vorgegangen.

Telekom zahlt Entschädigung in Höhe von 4650 Euro

Mit Erfolg. Rami Alsurie erhält nun nach einer Güteverhandlung eine Entschädigungszahlung von der Telekom. Diese erwähnt, dass es sich dabei nicht um die Anerkennung einer Rechtspflicht handele, sondern um einen außergerichtlichen Vergleich. Alsuries Rechtsanwalt Jens-Uwe Thümer erläutert: „Vor dem Arbeitsgericht Lüneburg konnte eine Einigung erzielt werden. Diese sieht vor, dass die Gegenseite an unseren Mandanten eine Entschädigung in Höhe von 4650 Euro zahlt.“

Thümer ist zufrieden, dass es eine schnelle Einigung gegeben hat. „Mein Mandant will nun damit abschließen. Ihm ging es auch nicht ums Geld, sondern um seine Würde.“ Das Angebot der Telekom, Rami Alsurie erneut und an einem anderen Standort ein Bewerbungsgespräch anzubieten, lehnte dieser ab. Die Telekom sehe seine berufliche Qualifikation als gegeben an. Für den Konzern war die angenommene syrische Staatsangehörigkeit ein Missverständnis.

Telekom bietet nun technische Lösung für gewisse Monteure an

Doch was wäre geschehen, wenn Rami Alsurie die syrische Staatsangehörigkeit doch gehabt hätte? Wird sich die Telekom weiterhin an der „roten Liste“ orientieren? Ein Telekom-Sprecher erläuterte, man habe mittlerweile Anpassungen vorgenommen: „Wir haben schon länger an einer technischen Lösung in dem hier zugrunde liegenden Sachverhalt gearbeitet. Wir haben diese seit April umsetzen können. Damit können wir einzelnen Mitarbeitenden, die Arbeiten an der Infrastruktur durchführen, individuelle Zugänge und Berechtigungen bereitstellen.“

Diese Zugänge seien durch die Klassifizierung der unterschiedlichen Stufen der Sicherheitsfreigabe definiert. „So hat beispielsweise ein Monteur oder eine Monteurin damit ausschließlich die Zugänge und Berechtigungen, die für deren Arbeiten etwa am Verteilerkasten notwendig sind und keine darüber hinaus reichende Freigaben.“ Mit der neuen technischen Lösung sollen künftig mehr Bewerber Zugang zum Monteurs-Job erhalten.

Bekenntnis zu Anti-Diskriminierung und Gleichberechtigung

Der Telekom-Sprecher versicherte zudem, man wolle qualifizierte und geeignete Mitarbeiter gewinnen, unabhängig von deren Herkunft, Religion, Sexualität, Geschlecht, Alter und politischer Orientierung. „Das entspricht sowohl unserem Bekenntnis zu Anti-Diskriminierung, Diversität und Gleichberechtigung, als auch unserer Unternehmenskultur und gesellschaftlichen Verantwortung als international tätiges Unternehmen.“

Für Rechtsanwalt Thümer ist es fraglich, warum die Telekom seinem Mandanten keine Sicherheitsüberprüfung angeboten hatte. „Das hätte er mitgemacht. Dies wurde aber nicht angeboten.“

Eine Begründung des Unternehmens: Derlei Überprüfungen können Zeit dauern – und werden zudem nicht von der Telekom selbst ausgeführt, sondern von externen Behörden. Würden Personen in der Zwischenzeit eingestellt werden, die hinterher ein negatives Ergebnis erhielten, müsste ihnen in der Probezeit gekündigt werden. Jedoch: weder die Orientierung an der Liste des Innenministeriums noch die Sicherheitsüberprüfung von Menschen mit gewissen Staatsangehörigkeiten sei laut Telekom gesetzlich vorgeschrieben und somit Sache des Unternehmens.

* Name von der Redaktion geändert