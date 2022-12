﻿Warum Lüneburg die Ukraine-Flagge vor dem Rathaus abgenommen hat

Symbole haben Strahlkraft: so auch die blau-gelbe Beleuchtung der Lüneburger Wahrzeichen oder die Ukraine-Fahne am Rathaus als Zeichen der Solidarität. Doch beides ist mittlerweile verschwunden. Während sich in der Bevölkerung Ärger breit macht, liefert die Stadt eine besondere Erklärung.

Lüneburg. Mit blau-gelben Lichtern, Symbolen und Fahnen haben viele Menschen seit Kriegsbeginn ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. So auch die Stadt Lüneburg. In den Abendstunden wurde das Rathaus in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet, den stadtbildprägenden Wasserturm zierte eine Friedenstaube, Menschen versammelten sich auf dem Marktplatz, trugen Spenden zusammen oder nahmen Geflüchtete in ihrem Zuhause aus – bis heute ist diese Hilfsbereitschaft deutlich zu spüren.

Doch etwa zehn Monate nach Kriegsbeginn ist nicht nur die Beleuchtung der Lüneburger Wahrzeichen, sondern nun auch die Ukraine-Flagge vor dem Rathaus verschwunden, meldete ein Leser. „Ich ärgere mich darüber. Ich finde, gerade die Stadtverwaltung müsste unbedingt weiter ein Zeichen der Solidarität setzen.“

Die Stadt sieht die Gefahr, „dass sich Symbolkraft abnutzt“

Stadtsprecherin Ann-Kristin Jenckel erklärte: „Wie alle waren auch als Verwaltung schockiert von den Ereignissen. Nach Ausbruch des Krieges wurde auf Privatinitiative und in Abstimmung mit der Hansestadt das Rathaus in den Farben der Ukraine-Flagge angestrahlt. Die knapp drei Monate andauernde Projektion war ein deutlich sichtbares Zeichen der Solidarität.“

Als es jedoch abends wieder länger hell wurde und absehbar war, dass die Energiekosten steigen würden, „haben wir gemeinsam mit dem Privatinitiator entschieden, die Projektion abzubauen“, ergänzt sie. Parallel habe die Stadt zwei Ukraine-Flaggen beschafft.

Diese wehen allerdings nicht kontinuierlich vor dem Rathaus. „Statt einer dauerhaften Beflaggung – hier sehen wir die Gefahr, dass sich die Symbolkraft abnutzt – möchten wir die Ukraine-Flaggen zu bestimmten Anlässen hissen“, so die Sprecherin weiter.

Ukraine-Flagge an bedeutenden Anlässen

Geplant sei das zum Beispiel für die Zeit vom 24. Dezember bis zum 7. Januar. „Die meisten orthodoxen Christen in der Ukraine feiern nämlich am 6. und 7. Januar nach dem julianischen Kalender ihr Weihnachtsfest“, sagte Jenckel.

Außerdem soll die Flagge am 24. Februar gehisst werden – der Tag, an dem sich der Kriegsbeginn jährt. Gegebenenfalls kämen noch weitere Anlässe hinzu.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Lüneburger Landeszeitung“ (LZ).