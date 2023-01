Kampf um „Lützi“: Darum geht es beim Konflikt in der rheinischen Braunkohlesiedlung

Räuber sperrte Rentner im WC ein // Ausblick aufs Hallenmasters in Kiel

Nachdem der Tatverdächtige einer Raubüberfall-Serie in Neumünster-Einfeld gefasst ist, gibt ein betroffenes Ehepaar Einblicke, was ihnen widerfahren ist. Kurz vor dem Wochenende darf aber auch ein Ausblick nicht fehlen. Unter anderem steht das Hallen-Masters in Kiel an. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.