Gewalt gegen Polizisten in Lützerath: Friedrich Merz fordert Luisa Neubauer zur Distanzierung auf

Ministerpräsident Günther: „Wir sind solidarisch an der Seite der Ukraine“

Mit rund 250 Gästen hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein am Mittwoch auf Gut Immenhof ihren Neujahrsempfang gefeiert. Trotz Krise warb Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für Zuversicht: „Der Blick auf das bereits Erreichte, gerade in diesen Krisenzeiten, stimmt mich hoffnungsfroh.“