Lützerath geräumt: Proteste sollen trotzdem weitergehen

Selenskyj will Rache für die Toten von Dnipro: Kiew fordert weitere Waffen aus dem Westen

40 Tote wurden mittlerweile nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Dnipro gezählt, noch immer gibt es Vermisste. Angesichts dessen fordert der ukrainische Präsident Selenskyj mehr Waffen aus dem Westen – er will die Schuldigen bestrafen. Was in der Nacht passiert ist und heute wichtig wird.