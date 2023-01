Lützerath: Grünen-Fraktionschefin Dröge will Polizeieinsatz aufarbeiten

Britische Geheimdienste: Russland hat Probleme mit Zielgenauigkeit seiner Angriffe

Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine auch in den kalten Wintermonaten fort. Nach einem besonders schweren Raketenangriff auf die Großstadt Dnipro am Samstag läuft die Suche nach Überlebenden unter den Trümmern auch am Sonntag weiter. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.