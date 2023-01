Lützerath: Polizei entfernt Barrikaden – Aktivisten beklagen unfriedliches Verhalten

In Lützerath spitzt sich der Konflikt um die aus wenigen verlassenen Häusern bestehende Siedlung am Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen zu. Einsatzkräfte haben damit begonnen, die Barrikaden abzubauen, die von Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten um den Weiler errichtet wurden. Am Mittwoch will die Polizei mit der Räumung des Protestcamps beginnen. Hier berichten wir über alle Entwicklungen:

Liveticker zur Lage in Lützerath

Kohle aus Lützerath: Worum geht es in dem Konflikt?

Schätzungen zufolge liegen 1,3 Milliarden Tonnen Braunkohle unterhalb Lützerath. Diese will der Energiekonzern RWE abbauen. Das Argument der Befürworter: Ein Verzicht auf das enorme Kohlevorkommen würde die Energiesicherheit Deutschlands gefährden. Die Abbaugegner berufen sich auf das Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel. Ein Abbau der Braunkohle würde aus ihrer Sicht den Klimazielen Deutschlands widersprechen, zudem werfen sie RWE vor, mit „nachweislich falschen“ Zahlen Lobbyarbeit zu betreiben. Forschende der „CoalExit Reasearch Group“ kamen in einer Studie zu dem Schluss, dass die Kohle unter Lützerath nicht zur Versorgungssicherheit benötigt werde.

Mehr zu den Hintergründen des Konflikts lesen Sie hier:

Wie gewaltsam wird die Räumung?

Nach Angaben des zuständigen Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach handelt es sich bei den Aktivisten in Lützerath um eine „gemischte Szene“, die überwiegend «bürgerlich und friedlich orientiert» sei. Ein kleiner Teil sei aber zu Gewaltstraftaten bereit. Mehrfach flogen bereits Steine, Böller und Flaschen gegen die Polizei. Die Atmosphäre vor Ort ist aufgeheizt, der Ton gegenüber der Polizei teils aggressiv.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) rechnet mit heftiger Gegenwehr der Aktivistinnen und Aktivisten. Eine Lösung mit kommunikativen Mitteln sei „sehr unrealistisch“, sagte der DPolG-Landesvorsitzende Nordrhein-Westfalens, Erich Rettinghaus, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sein glimpflichstes Szenario: „Das Beste wäre, wenn wir die Menschen wegtragen müssten.“

Wo liegt Lützerath?

Lützerath ist ein sogenannter Weiler, der der Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen zugeordnet ist. Erkelenz liegt nordwestlich von Köln, Mönchengladbach ist eine knappe halbe Stunde entfernt. Von Erkelenz kommend ist Lützerath in rund 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen.

Eine Karte von Lützerath und dem Tagebau Garzweiler. © Quelle: Grafik: A. Brühl, Redaktion: B. Schaller / dpa

Wie viele Menschen leben in Lützerath?

Seit bekannt ist, dass die Siedlung dem Braunkohleabbau weichen muss, haben die einstigen Bewohnerinnen und Bewohner Lützeraths den Ort nach und nach verlassen. Der letzte ging vor rund vier Monaten. Kurz nachdem 2005 die Erweiterung des Tagebaus festgelegt wurde, begannen die ersten Umsiedlungsmaßnahmen.

Wie einer PDF auf der Homepage der Stadt zu entnehmen ist, lebten in der Mini-Siedlung Lützerath bei der letzten Zählung im März 2022 zehn Personen. Nicht dazugezählt werden die etwa 200 Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die seit Sommer 2020 in verlassene Häusern eingezogen sind und Protestcamps errichtet haben.

Alle Gebäude und Grundstücke gehören dem Energiekonzern RWE. Und alle Klagen gegen einen Abriss sind von Gerichten abgewiesen worden. Der zuständige Kreis Heinsberg hat den Aufenthalt in Lützerath untersagt. Auf dieser Basis kann nun die Räumung durch die Polizei erfolgen. Mehr als 1000 Beamte sollen dafür täglich eingesetzt werden.

RND/pf/kb