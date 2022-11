Von Aktivisten besetzt: Räumung von Lützerath voraussichtlich im Januar

Von „brillant“ bis „Hetze“: Twitter-Diskussion um Böhmermanns #rafdp

Am Freitag schrieb Satiriker Jan Böhmermann auf Twitter mehrere FDP-Politiker und Journalisten im RAF-Stil zur Fahndung aus. Was es damit auf sich hatte, erklärte er in seinem „ZDF Magazin Royale“ am Abend. Auf dem Kurznachrichtendienst entbrannte eine Debatte.