﻿Eigentlich ist Lützerath verloren, was können Sie noch bewirken, Herr Dzienus?

Die Grüne Jugend protestiert in Lützerath gegen die Räumung, die die Grundlage dafür schaffen soll, dass RWE die unter dem Ort liegende Braunkohle abbauen kann. Sie stellt sich damit gegen den Deal, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Energiekonzern ausgehandelt hat. Grüne-Jugend-Sprecher Timon Dzienus fordert mehr Mut von den Grünen in der Regierung.

Hannover. Der Co-Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, demonstriert mit anderen Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Lützerath gegen „den Deal mit RWE“, den die Bundesregierung geschlossen hatte.

Wie erlebten Sie die Situation vor Ort?

Ich habe schon öfter an Klimacamps teilgenommen, kenne das schon. Dieses Mal habe ich eine besonders positive, euphorische, hoffnungsvolle Stimmung erlebt – auch ganz viel Mut. Es gibt ein sehr breites Teilnehmendenspektrum, generell einen sehr vielfältigen, kreativen Protest. Andererseits habe ich erlebt, dass die Polizei wie am Mittwochmorgen mit Hunderten Einsatzkräften da hineinstürmte. Das hat mit Deeskalation nicht so viel zu tun.

Eigentlich ist Lützerath verloren, was können Sie noch bewirken?

Ganz verloren ist es noch nicht. Es gibt immer noch die Möglichkeit, die Räumung zu beenden. Es sind noch Aktivisten in Baumhäusern und Tunneln. Am Donnerstag ist bekannt geworden, dass einige der Flächen, die RWE in den nächsten Jahren abbaggern möchte, gar nicht in ihrem Besitz sind. Die Eigentümer wollen aber nicht an RWE verkaufen. Damit drohen Enteignungen auch nach einer Räumung Lützeraths. Für mich muss klar sein, dass diese Leute nicht enteignet werden. Es ist absurd, dass der Staat in einem Millionen Euro teuren Einsatz für RWE den Weg freiboxt und die Eigentumsverhältnisse noch gar nicht geklärt sind.

Sind Sie sehr enttäuscht von Robert Habeck und den anderen grünen Bundestagsmitgliedern, die den Deal mit RWE ermöglicht haben?

Ich nehme den Grünen ab, dass sie gerne mehr erreicht hätten und sich lange gegen die Kohle eingesetzt haben. Aber natürlich bin ich von dem Deal enttäuscht, vor allem mit Blick auf die Folgen für das Klima. Noch ist ja gar nicht abzuschätzen, ob und wenn ja, wie viel CO₂ durch diesen Deal eingespart werden kann. Klar ist aber, dass dadurch immer noch zu viel Braunkohle verbrannt werden darf. Und ich hätte mir schon von einer grünen Regierungsbeteiligung gewünscht, dass sie den Mut aufbringt, sich auch mit einem Energiekonzern wie RWE statt mit Klimaschützern anzulegen. Das erwarte ich weiterhin.

Stellt sich für Sie die Frage nach Ihrer grünen Mitgliedschaft?

Die stellt sich nicht für mich. Für mich geht es darum, an der Seite der Aktivistinnen und Aktivisten zu stehen und dafür zu sorgen, dass die Räumung möglichst lange verzögert wird. Und für Klimagerechtigkeit zu kämpfen.

Nehmen Sie eine Spaltung bei den Grünen in dieser Frage wahr?

Ich nehme wahr, dass der Widerstand innerhalb der Grünen wächst. Auf dem Bundesparteitag folgte fast die Hälfte der Basis, 46 Prozent, unserem Antrag für ein Räumungsmoratorium. Heute haben mehr als 2000 Mitglieder der Grünen einen offenen Brief dafür unterzeichnet. Das zeigt deutlich, dass wir mit unserer Kritik nicht allein stehen. Aber die Frage ist größer für mich. Keine der Parteien schafft es, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Doch die Politik muss endlich anfangen, sich an der Realität zu messen. Es geht nicht um „Grüne gegen Klimabewegung“, sondern um „Politik gegen Wirklichkeit“ und das macht mir schon große Sorgen.

