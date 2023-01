Räumung Lützeraths laut Polizei nun „jederzeit“ möglich – RWE will „Rückbau“ des Dorfs starten

Live-TV, Spielplan, Gegner: Wann spielt Deutschland bei der Handball-WM?

Deutschland will bei der Handball-WM Erinnerungen an das letzte Turnier in Polen aufleben lassen. Schon in der Vorrunde sind dazu alle Spiele wichtig. Hier finden Sie Spielplan, Live-Übertragung im TV und Gegner der Handball-Nationalmannschaft bei der WM im Überblick.