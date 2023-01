Lützerath vor dem Sturm

Die Siedlung Lützerath am Tagebau Garzweiler II soll bald geräumt werden. RWE will den Ort abbaggern, die Klimaschutz­bewegung will ihn unbedingt retten. Wie hart wird der Konflikt? Ein Stimmungsbild.

Lützerath. Er hat sich das nicht vorstellen können. Hätte ihm jemand gesagt, dass es hier einmal so aussehen könnte: Er hätte es sehr lange nicht geglaubt. Eckhardt Heukamp steht am Rand von Lützerath, hinter sich das Dörfchen, in dem er aufgewachsen ist, der Hof, auf dem er gelebt hat. Und vor sich die gewaltige, kratergleiche Grube, die Straße, auf der Polizei­wagen weitere Polizisten bringen und Trecker mit Hängern den Sand für provisorische Straßen – für noch mehr Polizisten. „Als würde hier ein Flughafen gebaut“, sagt er, „was für ein Aufwand.“ Sarkasmus liegt in seiner Stimme. Weil er ja weiß, dass hier nichts gebaut wird, sondern dass hier, im Gegenteil, etwas abgebaut wird: seine Heimat.

Heukamp dreht sich um, geht zurück zum Hof, er will noch ein paar letzte Dinge holen: einen Schrank, die alten Kacheln aus der Küche, letzte Erinnerungen. Eigentlich wollte er längst weg sein, aber es fällt ihm schwer, sich zu trennen. Wütend ist er, darauf, dass RWE und Grüne jetzt den Krieg in der Ukraine als Vorwand nehmen, um Lützerath zu opfern, so sieht er das. Aber vielleicht gilt die Wut auch seiner eigenen Ohnmacht. „Ich kann sagen: Ich habe wirklich alles versucht“, sagt Heukamp. Es war vergeblich.

Seinen Kampf hat Eckhardt Heukamp verloren. Der nächste fängt jetzt an.

„Ich habe wirklich alles versucht“: Eckhardt Heukamp, der letzte Bauer von Lützerath, hat seinen Hof nach verlorenen Prozessen an RWE verkauft. © Quelle: Thorsten Fuchs

Lützerath, dieser Weiler am Braunkohle­tagebau Garzweiler II, war für Eckhardt Heukamp, den letzten Einwohner des Ortes, Heimat. Für die Klima­bewegung aber ist Lützerath etwas anderes: ein Symbol. Dafür, dass Deutschland es nicht ernst meint mit dem Klima­schutz, die eigenen Ziele verfehlt, die Welt gefährdet. In der kommenden Woche droht deshalb hier, im Kreis Erkelenz, die nächste große Auseinander­setzung zwischen Staatsmacht und Klima­schützerinnen und ‑schützern. Dann, nach dem 10. Januar, darf die Polizei das Protestcamp räumen, das Aktivistinnen und Aktivisten in den vergangenen gut zwei Jahren hier errichtet haben. Seit Wochen bereitet sich die Polizei auf die Räumung vor. Es drohen Szenen wie bei der Räumung des Hambacher Forstes, wo 2018 ein Filmstudent, der die Proteste begleitete, ums Leben kam.

Es sind zwei Haltungen, zwei Weltanschauungen, die sich in Lützerath unversöhnlich gegenüber­stehen. Da ist, auf der einen Seite, der Energie­konzern RWE, der auf sein Recht pocht und die Braunkohle unter Lützerath fördern will. Anfang Oktober setzte sich das Unternehmen damit auch durch. Damals präsentierten RWE-Chef Markus Krebber, Bundes­wirtschafts­minister Robert Habeck und seine NRW-Kollegin Mona Neubaur (beide Grüne) eine Vereinbarung: Fünf Dörfer bleiben demnach erhalten, der Kohleausstieg im Rheinischen Revier wird von 2038 auf 2030 vorgezogen – aber Lützerath wird noch abgebaggert. Alles nötig, damit Deutschland mit genügend Strom durch die Energiekrise kommt, argumentierten sie – und obendrein ein Gewinn für den Klimaschutz, weil 280 Millionen Tonnen Braunkohle im Boden blieben. Zudem sei das Abbaggern von Lützerath nötig, um die Grube von Garzweiler II zu sichern.

Der deutsche 1,5-Grad-Ort

Seitdem hat die Glaubwürdigkeit der Grünen bei der Klima­bewegung noch einmal erheblich gelitten, über eine „kalkulierte Unterwanderung der Pariser Klimaziele“ sprach in der vergangenen Woche zum Beispiel die Klima­aktivistin Luisa Neubauer. Sie und viele andere verweisen auf ein Gutachten, an dem unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschafts­forschung beteiligt war – und laut dem die Kohle unter Lützerath trotz des Ukraine-Kriegs nicht benötigt wird. Stattdessen verlaufe vor dem Örtchen die deutsche 1,5-Grad-Grenze: Wird die Kohle unter Lützerath verfeuert, 110 Millionen Tonnen, verfehle Deutschland demnach seine Klimaziele.

Für die besonders entschlossenen Teile der Klima­bewegung spielen die Grünen daher jetzt in einer Liga mit den größten CO₂-Emittenten des Landes. „Hier wird gerade von RWE und Grünen ein Dorf zerstört“, steht auf einem Schild am Eingang zum Protest­camp.

So bereiten sie sich nun auf die Räumung vor. Spannen weitere Seile zwischen Baumhäusern, bringen Vorräte nach oben. Mehr als ein Dutzend dieser hölzernen Konstruktionen sind es, die sie in die Bäume auf der Wiese von Bauer Heukamps Hof gebaut haben. Aufstieg in eines der Häuser. Oben lagern Gaskartuschen, Kerzen, Wasser auf Holzboden. Anketten, festkleben, einfach ausharren, jeder müsse seine eigene Form finden, sagt Indigo, das ist hier ihr Name, eine der Aktivistinnen, hier, in zehn Metern Höhe. Die Polizei wird sie hier runterbringen, das ist ihr klar, eine riskante Situation. „Ich habe Angst“, gesteht sie. Der Student, der im Hambacher Forst starb, war ein Freund von ihr. Aber zugleich sagt sie auch: „Was ist schon meine Angst gegen die Angst derjenigen, deren Leben die Klimakrise im globalen Süden schon jetzt bedroht?“ So sieht sie das.

Aktivistin Indigo in einem Baumhäuser in Lützerath. © Quelle: Thorsten Fuchs

Indigo ist 27, sanfte Stimme, unter der Mütze lugen dunkle Locken hervor. Von oben zeigt sie auf die anderen Häuser, die „Unräumbar“ zum Beispiel, an der sie mitgebaut hat. Für viele von ihnen wurde das Camp selbst zur neuen Heimat, zum Ort des Erwachsen­werdens, „viele haben sich hier zum ersten Mal selbst als wirksam erlebt“. Sie haben hier in den vergangenen zwei Jahren eine alternative Art des Zusammen­lebens ausprobiert, es gab die Küchen­gruppe, zuständig für das vegane Essen, die „Awareness-AG“ kümmerte sich um den achtsamen Umgang miteinander, die „Shit-Brigade“ um die Toiletten. Mit der Räumung werden auch sie eine Art von Heimat verlieren. Was danach kommt? Indigo weiß es noch nicht. Oder möchte es nicht sagen. Oder nicht daran denken.

Jedenfalls wollen sie daran glauben, dass ein Erhalt doch noch möglich ist. Aber dazu müssten sie wohl mehr werden. „300 bis 500“ seien sie derzeit, sagt Indigo, genauer wüssten sie es selbst gerade nicht. Es gab Aufrufe, nach Lützerath zu kommen, zuletzt von Luisa Neubauer, der prominentesten Stimme des deutschen Klima­schutzes, aber zumindest bislang sieht es noch nach eher zartem Zulauf aus. Gerade ist es eine Gruppe aus Bayern, die ankommt. Luisa, 26, Grundschul­lehrerin, Paula, Lehramts­studentin, und Achim, 56 Jahre, Schnitt­assistent, alle aus Erlangen. Sieben Stunden Fahrt, das war ihnen bislang zu viel, aber jetzt, nach den Aufrufen, war es auch für sie an der Zeit zu kommen. Zum ersten Mal stehen sie jetzt an der Abbruch­kante zu dieser monströsen Grube, und es ist ein gerade aus Bayern altbekanntes Argument, das ihnen hier wieder in den Sinn kommt. „Wenn es heißt, Windräder verschandelten die Landschaft“, sagt Luisa, „was bitte ist dann das hier?“

Wo verläuft die Grenze des Protests

Die Lust, hier zu demonstrieren, vielleicht auch zu blockieren, halte sich in Grenzen, sagt Paula, sonst bei Fridays for Future aktiv. „Aber wenn ich jetzt nicht dabei wäre“, davon ist sie überzeugt, „würde ich es mir anschließend übel nehmen.“ Kinder gut auf das Leben vorzubereiten und andererseits ihr Leben durch den Klima­wandel zu gefährden, das passe für sie nicht zusammen. Auch für ihn, Achim, ist es eine Art innerer Notwendigkeit: „Ich dachte: Da muss ich dabei sein“, sagt er. Bei seinem Chef habe er sich tags zuvor spontan für die nächsten Wochen abgemeldet. „Der hatte sogar Verständnis.“

Aber wenn man so sicher ist, im Sinne einer höheren Wahrheit zu handeln: Welche Grenzen des Protests gelten dann? Wie groß ist dann die Gefahr, die Regeln zu überschreiten?

Im Camp selbst verbergen viele ihre Gesichter mit Schals, Masken oder Hauben. Auf den Wegen sind Stahlträger in den Boden betoniert, die Zufahrten sind blockiert von metallenen Kreuzen. Vor einem früheren Mehrfamilien­haus stemmen schwarz gekleidete Aktivistinnen und Aktivisten Pflaster­steine aus dem Boden, andere heben Gräben rund um das Gebäude aus. Von einem eher bürgerlich geprägten Protest sprach die Polizei bislang in Lützerath, die Atmosphäre galt als weniger aggressiv als zum Beispiel im Hambacher Forst. Jetzt allerdings zählt der Verfassungs­schutz auch „rund 30 gewaltbereite Personen“ in Lützerath.

Räumung hat begonnen: Polizei räumt Barrikaden in Lützerath Die Sicherheitskräfte haben mit den Vorbereitungen zur angekündigten Räumung des Dorfes am Braunkohle-Tagebau Garzweiler II begonnen. © Quelle: Reuters

Mit dem Kreuz zwischen die Fronten

Wobei Negen Jansen zum Beispiel fürchtet, dass sich die Aggressionen auf beiden Seiten, bei Protestierenden und Polizei, hochschaukeln könnte. Auch deshalb hofft sie, dass sie mit ihrem Weg Erfolg hat. Dass sie vielleicht doch etwas verhindern kann.

Das Kreuz direkt neben sich, so steht sie ein paar Meter vor der Abbruchkante des Tagebaus, hinter sich die Kette der Polizei, um sich Aktivistinnen und Aktivisten. Jansen ist 66 Jahre alt, Rentnerin, eher klein gewachsen, ein rotes Tuch in die kurzen Haare gebunden. Das Kreuz ist gelb, massives Holz, mehr als zwei Meter hoch. Wollte man das Verhältnis von ihr und dem Kreuz beschreiben, könnte man sagen: Sie hält das Kreuz, und das Kreuz hält sie. „Es ist ja auch nicht so einfach, eine alte Frau mit einem Kreuz einfach umzurempeln“, sagt sie. Sie hofft auf die Skrupel vor dem Kreuz. Und vor dem Alter.

„Eine alte Frau mit Kreuz werden sie schon nicht so schnell umrempeln“: Die 66-jährige Negen von der Initiative Kirchen im Dorf lassen. © Quelle: Thorsten Fuchs

Negen Jansen gehört zu einer Initiative namens Kirchen im Dorf lassen, seit gut zwei Jahren kämpfen sie mit ihren Mitteln für Lützerath, zum Beispiel mit ihren „Gottesdiensten an der Kante“. Jansen hat eine lange eigene Protest­geschichte, die frühere Grafikerin war lange in der Friedens­bewegung aktiv. Aber ihr ist aufgefallen, dass sich etwas verändert hat: Früher sah sie bei Demonstrationen häufig die lila Tücher des Kirchentags. Heute sind sie verschwunden. Aber genau das, glaubt sie, könne doch ein Plan für christlichen Klimaschutz sein: „Parteilich“, wie sie betont, „zu deeskalieren“. Also: Aufseiten des Protests zu stehen – und zugleich den Konflikt zu entschärfen. „Unser Satz ist: Wir gehen mit dem Kreuz dazwischen!“

Beim ersten Mal hat das in Lützerath allerdings nur mäßig gut geklappt. Da hat sie sich zu Beginn der Woche, als die Polizei erstmals vorrückte, mit dem Kreuz vor jene gestellt, die das verhindern wollten. Als sie zurückweichen musste, fiel sie über einen Aktivisten der Letzten Generation, der sich an den Boden geklebt hatte. Es sei dann noch mal einigermaßen gut gegangen. Aber vielleicht, erfuhr sie, hat Deeskalation auch Grenzen.

Auch sie selbst, so hat sie sich entschieden, will die Räumung verhindern. Gemeinsam mit zwei Mitstreiterinnen will sie die Eibenkapelle blockieren, einen Andachts­winkel unter Bäumen am Eingang zur Siedlung. Wobei sie sich keine Illusion über die Dauer ihres Protests macht: „Wir werden singen, beten und uns wegtragen lassen.“ Überhaupt sei allen, auch den Jüngeren eines klar: „Alle wissen: Wir können das nicht verteidigen.“ Aber vielleicht, sagt sie, könnten sie „ein bisschen was fürs Geschichtsbuch machen – und zeigen: Wir machen es ihnen zumindest etwas schwerer“.