Luftalarm in gesamter Ukraine: Schwere Raketenangriffe auf Kiew

Regierung holt erste IS-Frauen und -Kinder nach Australien zurück – und erntet Kritik

Die australische Regierung hat zum ersten Mal eine Gruppe australischer Kinder und Frauen, die in Lagern in Syrien festsaßen, zurückgebracht. Insgesamt kamen am Samstag vier Frauen und 13 Kinder, die Familienmitglieder von Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) waren, in Sydney an. Die Kritik der Opposition ist groß.