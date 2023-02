Berichte: Fünf Menschen sterben bei israelischen Luftangriffen auf syrische Stadt Damaskus

Laut syrischen Staatsmedien hat Israel in der Nacht zu Sonntag Luftangriffe auf die Stadt Damaskus durchgeführt. Dabei sollen fünf Menschen ums Leben gekommen sein, 15 weitere wurde verletzt. Es handelt sich um die ersten Angriffe seit dem verheerenden Erdbeben am 6. Februar. Israel bestätigte die Berichte bisher nicht.

Damaskus. Israelische Luftangriffe haben nach Berichten syrischer Staatsmedien in Damaskus mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete am Sonntag, Ziel sei eine Wohngegend in der Hauptstadt gewesen. 15 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt.

Nach Mitternacht waren laute Explosionen in Damaskus zu hören. Sana berichtete, die syrische Luftabwehr bekämpfe feindliche Ziele am Himmel über der Stadt. Unter den Todesopfern war dem Bericht zufolge ein Soldat, bei den 15 Verwundeten soll es sich um Zivilisten handeln. Zudem seien Wohngebäude zerstört worden.

Erster Angriff seit verheerenden Erdbeben Anfang Februar

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach ebenfalls von 15 Opfern. Sie teilte mit, die Angriffe stünden in Verbindung mit iranischen Milizen und der libanesischen Hisbollah. Die Angriffe galten demzufolge dem Umland von Damaskus und einer iranischen Schule im Stadtteil Kafr Susa.

Von israelischer Seite äußerte sich niemand zu dem Angriff. Israelische Luftangriffe zielen häufig auf Orte in der Umgebung von Damaskus. Die Angriffe in der Nacht waren die ersten seit dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,8, das die Türkei und Syrien am 6. Februar erschütterte. Der letzte Angriff dieser Art auf Damaskus wurde am 2. Januar gemeldet, als der internationale Flughafen von Damaskus Ziel von Raketen war und vorübergehend den Betrieb einstellen musste.

Israel hat in den vergangenen Jahren Hunderte Angriffe auf Ziele in den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens durchgeführt. Es räumt diese Operationen aber nur selten öffentlich ein.

