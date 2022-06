„Keine Zugeständnisse an den Aggressor"

„Keine Zugeständnisse an den Aggressor"

Luhansk-Gouverneur: Kein Handel mit ukrainischen Gebieten – aber Deutschland könnte Bayern abgeben

Angehörige einer prorussischen Miliz sitzen in der Luhansker Stadt Sjewjerodonezk. (Symbolbild)

Der Gouverneur der Region Luhansk warnt die Staats- und Regierungschefs, die am Donnerstag zu Besuch in der Ukraine sind: Die Ukrainer würden keine Gebietsabtretungen für einen Frieden mit Russland akzeptieren. Deutschland, Frankreich oder Italien könnten hingegen gern Gebiete an Russland abgeben, schlägt er vor.