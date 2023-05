Luisa Neubauer: Deutsche Appelle zum Klimaschutz nicht überzeugend

Lockdown und Impfungen

Österreich arbeitet Corona-Konflikte auf - Regierung will „die Hände reichen“

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Spaltungen in Gesellschaft und Politik im Land will Österreichs Regierung nun in einer Studie untersuchen lassen. Man wolle so „einen wichtigen Schritt“ gehen, erklärte Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Die damals beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen haben bis heute Auswirkungen auf die Innenpolitik des Landes.