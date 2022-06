Luisa Neubauer zum G7-Gipfel: „massive fossile Rückschläge“ befürchtet

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits erklärt, dass er sich wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine nicht mehr an die Beschlüsse der Klimakonferenz von Glasgow gebunden fühlt, die neue fossile Projekte im Ausland untersagten. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer befürchtet nun, dass diese Haltung auf die G7-Staaten in Elmau ausstrahlen könnte.

Berlin. Die Klimabewegung Fridays for Future befürchtet, dass auf dem G7-Gipfel in Elmau am Wochenende eine Abkehr von zentralen Beschlüssen der Klimakonferenz von Glasgow 2021 beschlossen wird. „Wir hören aus Verhandlerkreisen und Expertengruppen, dass Olaf Scholz gerade auf dem besten Wege ist, die internationale Klimapolitik gegen die Wand zu fahren“, sagte Fridays-for-Future-Vertreterin Luisa Neubauer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bereits bei seiner Senegal-Reise vor einem Monat hatte Scholz eine Korrektur der Politik angekündigt, nicht mehr in fossile Lagerstätten zu investieren. Er nannte als Grund für die Kehrtwende den russischen Angriff auf die Ukraine. Scholz sagte damals: „Dass wir die Situation in der Welt neu betrachten müssen, ist das Ergebnis von dem, was ich eine Zeitenwende genannt habe – und das wird sich nicht auf einzelne Fragen beschränken können, sondern muss an vielen anderen Stellen auch Konsequenzen haben.“

Unmittelbar nach der Reise hatte sich Neubauer kritisch über Scholz‘ Aussagen geäußert und dem Bundeskanzler Zynismus vorgeworfen.

Nun erneuert sie ihre Kritik an Scholz: „Er plant, gleich zwei klimapolitisch relevante Beschlüsse zu brechen: die Erfolge der letzten UN-Klimakonferenz, bei der ausländische Finanzierung fossiler Projekte ausgeschlossen wurde, und des G7-Ministertreffen zum Ende der internationalen Finanzierung von fossiler Expansion und Infrastruktur. Es ist sehr, sehr alarmierend. Die Vorstellung, dass das Kanzleramt mit typisch deutscher Gründlichkeit aktuell daran arbeitet, andere G7-Staaten zu überzeugen, diese Beschlüsse ebenfalls aufzuweichen, ist extrem beunruhigend. Denn dann wäre es ein Gipfel des kopflosen ‚Weiter so‘, immer tiefer in Abhängigkeiten von Kohle und Gas, verbunden mit einem Scheitern des 1,5-Grad-Ziels.“

Neubauer fordert hingegen: „Dieser G7-Gipfel müsste ein mutiger und selbstbewusster Aufbruch sein, weg von der krisengeplagten Welt, hinein in eine postfossile, wertegetriebene Ära.“

