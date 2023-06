Lukaschenko der strahlende Sieger?

Minsk/Moskau. Der kurzzeitige Aufstand der Wagner-Privatarmee um deren Chef Jewgeni Prigoschin hat für neue Brisanz in Russland gesorgt. Die Söldnertruppe kam schnell und weit voran. Dass es nicht zu einem Marsch auf Moskau kam, ist nach seinen eigenen Angaben vor allem dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu verdanken, der zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Prigoschin entscheidend vermittelt haben will.

Mehrfach habe er am Samstag mit beiden telefoniert, sagte Lukaschenko der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge am Dienstag. Er soll Prigoschin zum Aufgeben gebracht haben, im Gegenzug sicherte der Kreml Prigoschin Straffreiheit zu. Den aufständischen Wagner-Kämpfern hingegen bot er an, in Russlands Streitkräften zu dienen. Sie könnten aber auf eigenen Wunsch - ebenso wie Prigoschin - auch nach Belarus ausreisen, hieß es. Lukaschenko bestätigte die Ankunft des Wagner-Chefs am Dienstagabend.

Militärexperte: „Lukaschenko versucht, sich jetzt wichtig zu machen“

Für Lukaschenko ist die erfolgreiche Vermittlung eine Errungenschaft, während Putin und Prigoschin sich blamierten. „Lukaschenko versucht, sich jetzt wichtig zu machen“, meint der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ein Erfolg für den belarussischen Machthaber sei, dass er den Wagner-Chef unter seiner Aufsicht habe. „Lukaschenko hat mit Prigoschin ein Druckmittel in der Hand“, sagt Gressel. Er könne ihn nun, in welcher Form auch immer, für politische Zwecke einsetzen.

Welches Ziel Lukaschenko genau verfolgt, ist unklar. Als Kreml-Verbündeter und außenpolitisch abgeschotteter Machthaber ist aber klar, dass er an einem stabilen russischen Staat interessiert ist - was der Wagner-Chef mit seinem Aufstand gefährdete. Ob Lukaschenko mit der Vermittlung und seinem Druckmittel Prigoschin auch ein wenig aus dem Schatten Putins springen möchte, werde die Zeit zeigen, meint Militärexperte Gressel.

Putins Umgang mit Prigoschin ist ungewöhnlich

Putin musste sich nach dem Aufstand eingestehen, keine Kontrolle über die Situation gehabt zu haben. Die Wagner-Truppen rückten in weniger als 24 Stunden bis etwa 200 Kilometer vor Moskau vor. Der Kremlchef ließ außerdem die Sicherheitsvorkehrungen in Moskau hochfahren, was zeigt, dass er nicht ausschloss, dass Prigoschins Armee sogar bis zur Hauptstadt hätte vorrücken können.

Putin musste in dem Kompromiss auch seine sonst so harte Linie gegen seine Gegner aufgeben. Eine bewaffnete Meuterei kann in Russland mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Dass Prigoschin einer Bestrafung allem Anschein nach vorerst entgeht, steht in starkem Kontrast zu dem, wie der Kreml etwa mit Menschen umgeht, die in Russland Proteste gegen die Regierung organisiert haben.

Dass es ab sofort vermehrt zu Aufständen innerhalb der Bevölkerung kommt, glaubt Militärexperte Gressel nicht: „Der Aufstand wurde vorbereitet, da gab es sicherlich Kollaborationen innerhalb der Armee. Zudem hat niemand Prigoschins militärische Ressourcen. Ein solcher Aufstand ist nichts, was man aus dem Ärmel schütteln kann. Ich glaube nicht, dass beispielsweise Nawalny-Leute oder andere zivilgesellschaftliche Akteure Vergleichbares versuchen werden.“ Ihre Mittel seien dafür zu begrenzt.

Wagner-Chef Prigoschin versucht sich nach gescheiterter Rebellion zu erklären Der ehemalige Vertraute von Präsident Putin betonte, er habe mit dem Aufstand nur seinem Ärger über das Verteidigungsministerium Luft machen wollen. © Quelle: dpa

Militärexperte: „Prigoschin hat sich verkalkuliert und verspielt“

Mit dem Kompromiss verliert Prigoschin die Macht über seine Truppe und droht, in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken. „Prigoschin hat sich verkalkuliert und verspielt“, kommentiert Gressel. Die Wagner-Söldner sollen fortan unter dem Kommando des russischen Militärs dienen, entsprechende Verträge demnächst unterschrieben werden. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, es liefen Vorbereitungen für die Übergabe der Waffen der Privatarmee an das russische Militär. Prigoschin hatte gesagt, diese Schritte seien bereits im Gange und einer Deadline am 1. Juli vorgelagert.

Die Wagner-Söldner haben nun drei Möglichkeiten. „Sie können nach Belarus gehen, sich demilitarisieren, also nach Hause gehen, oder sich dem russischen Militär anschließen“, erklärt Gressel. Eine optimale Lösung sei für die Kämpfer nicht dabei. „Viele wollen nicht zum russischen Militär. Wenn sie nach Hause gehen, weiß niemand, ob es möglicherweise Racheaktionen für den Aufstand gibt. In Belarus haben sie vermutlich keine Zukunft, weil dort keine Söldnertruppen benötigt werden“, führt der Militärexperte aus.

Lukaschenko: Wagner-Söldner eine Bereicherung für Belarus

Lukaschenko sieht in den einreisenden Wagner-Kämpfern eine mögliche Bereicherung für seine Armee und will durch ihre Erfahrungen die Kompetenzen seiner eigenen Streitkräfte erhöhen. „Sie standen an vorderster Front, das sind Angriffstrupps“, sagte der Machthaber hinzu, der für seinen brutalen Führungsstil bekannt ist. „Sie werden uns erzählen, was jetzt wichtig ist.“ Die Wagner-Leute könnten beispielsweise berichten, welche Waffen gut funktioniert hätten und welche nicht, wie man erfolgreich angreife oder sich verteidige. „Das ist sehr wertvoll. Das müssen wir uns von den Wagner-Kämpfern holen“, sagte Lukaschenko weiter.

Der Machthaber widersprach Gerüchten, wonach in seinem Land bereits Unterkünfte für die Wagner-Kämpfer errichtet wurden. Die Söldner seien derzeit noch in ihren Lagern in Luhansk. „Aber wenn sie das wollen - und ich verstehe das so, dass sie sich schon einige Standorte anschauen - dann bringen wir sie unter. Baut Zelte auf, bitte sehr“, sagte Lukaschenko demnach weiter.

Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko trafen sich erst vor kurzem, am 9. Juni 2023, zu Gesprächen. © Quelle: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

US-Institut: Lukaschenko kann von Wagner-Kämpfern profitieren

Dass Lukaschenko von den Wagner-Kämpfern in seinem Land profitieren könnte, glaubt auch das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) mit Sitz in Washington. Mit diesen versuche er wahrscheinlich, seinen Spielraum zu erweitern und der Absicht des Kremls - nämlich Belarus über den Unionsstaat zu absorbieren - entgegenzuwirken, schrieb das ISW am Dienstag. Russland und Belarus sind in einem Unionsstaat verbunden, wobei der kleinere Partner weitgehend von Moskau abhängig ist.

Sollte Lukaschenkos Darstellung stimmen - wie er in dem Konflikt zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Söldnerchef Jewgeni Prigoschin vermittelte -, dann sei er ein politisch versierter Akteur, der in der Lage sei, in den oberen Rängen der russischen Politik Einfluss auszuüben, hieß es.

Lukaschenko habe vermittelt, um wahrscheinlich zum Teil Putin und anderen hochrangigen Kremlbeamten zu signalisieren, dass er in der Lage sei, erfolgreich und unabhängig innerhalb der russischen Politik zu agieren, hieß es in der ISW-Analyse weiter. Seine Prahlerei über seine Fähigkeit, „Machtmakler in Putins engstem Kreis zu manipulieren“, sei für den russischen Präsidenten demütigend gewesen.

Internationale Medien: „Putin ist nicht mehr völlig Herr der Lage“

In internationalen Medien wird nach dem Aufstand über die Macht Putins diskutiert - und über eine neue Position Lukaschenkos. So kommentierte die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung „Dagbladet“ am Mittwoch: „Lukaschenko spielte eine zentrale Rolle, als Prigoschins rund 4000 Soldaten auf dem Weg nach Moskau umkehrten. Daraus entsteht ein Bild von zwei Verlierern und einem Gewinner. Die Verlierer sind Putin und Prigoschin. Der Gewinner ist Lukaschenko. Aber was will Lukaschenko mit seinem Spiel? Was bekommt er dafür zurück, dass er Putin geholfen hat? Putin hat den belarussischen Präsidenten wohl in der Tasche. Aber wenn etwas geschehen ist am vergangenen Wochenende, dann dass Lukaschenko in seinem Verhältnis zu Putin kräftig gestärkt wurde und er möglicherweise ein wenig aus dessen Tasche herauskriechen konnte. Es war in höchstem Maße in Lukaschenkos Eigeninteresse, Putins Haut zu retten und Prigoschin Asyl zu gewähren. Denn mit einem Putsch und einer Staatsauflösung in Russland wäre Lukaschenko bald tot.“

Zur Entscheidung des Kremls, Prigoschin nicht zu bestrafen, schrieb die französische Tageszeitung „Les Dernières Nouvelles d‘Alsace“ am Mittwoch: Russlands Präsident Wladimir Putin, „der in den letzten zwanzig Jahren unerbittlich alle seine Gegner aufgespürt und beseitigt hat, hatte nicht den Mut oder den Spielraum, Jewgeni Prigoschin zu bestrafen, obwohl er sich des Verbrechens des Hochverrats schuldig gemacht hatte, und ihn auf eine Weise gedemütigt hat, wie er noch nie zuvor gedemütigt worden war. (...) Es ist klar, dass er nicht mehr völlig Herr der Lage ist.“ Weiter: „Prigoschin (...) hat mit diesem rebellischen Ausbruch gezeigt, wie nackt der russische Machthaber ist. Das macht ihn nicht weniger gefährlich. Es bestärkt noch die Vermutung, dass bei militärischem Druck der Ukrainer die Front und das System innerhalb weniger Tage zusammenbrechen könnten. Wie die Sowjetunion zu ihrer Zeit.“

