Entlastungspakete? Tankrabatte? Nach Ansicht des Ökonomen Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft ist der Inflation damit nicht beizukommen. Die aktuelle Geldentwertung werde von vielen Faktoren angeschoben, nicht nur vom Gaspreis. Die gesamte Euro-Zone brauche dringend eine geldpolitische Zeitenwende: mit steigenden Zinsen und weniger Staatsschulden.

Herr Kooths, erst mal herzlichen Glückwunsch! Sie haben schon 2021 klarer als andere vor wachsenden Inflationsgefahren gewarnt. Haben Sie eine Kristallkugel hier in Ihrem Institut in Kiel, aus der sie solche Dinge ablesen können?

Schön wär‘s. Den russischen Angriff auf die Ukraine haben natürlich auch wir nicht vorhergesehen. Eine Tendenz zur Energieverteuerung allerdings gab es auch schon vorher. Hinzu kam das Ende der Corona-Krise, in der weltweit massive Fiskalprogramme über die Notenpressen finanziert wurden. Das hat künstliche Kaufkraft geschaffen, die während der Lockdowns nicht ausgegeben wurde. Es war klar, dass dann eine ungewöhnlich große Nachfrage auf ein begrenztes Angebot treffen würde. Dass in einer solchen Szenerie auf breiter Front die Preise steigen, war also seriös prognostizierbar, ohne Kristallkugel.