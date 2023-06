Mehr Machiavelli wagen

Am 29. Mai 2023 wurde in Berlin eine Art Philosophiealarm ausgelöst. Neuerdings, warnte ein Blog der linksalternativen „taz“, sei „Machiavelli in the house“.

Die Zeitenwende, hieß es da, treibe einen neuen Trend. Der düstere Denker Niccolò Machiavelli (1469–1527) erlebe eine ungeahnte Renaissance. Quer durch die westliche Welt gebe es eine neue Hinwendung zu Machiavellis altem Denken. Dies wiederum beflügele die derzeit laufende massive militärische Aufrüstung: „Damit wird es gefährlich.“

Hat Machiavelli an allem Schuld? In Wahrheit wird dem Mann aus Florenz schon seit 500 Jahren immer wieder Unrecht getan.

Respektloser Blick hinter die Kulissen der Politik

Bis heute sehen viele in ihm nichts anderes als einen fiesen philosophischen Finsterling. Dabei war er ein Aufklärer. Machiavellis einziges Verbrechen lag darin, dass er vor allen anderen, schon im 16. Jahrhundert, ungeschminkte Analysen zu der Frage wagte, wie Menschen hinter den damaligen Kulissen von Frömmelei und Heuchelei in Wirklichkeit Macht bekommen – und welche Tricks sie anwenden, um sie zu behalten.

Machiavelli verstieß gegen die Konventionen seiner Zeit, indem er das öffentlich allseits hochgehaltene Moralische, das Tugendhafte, das Kirchenkonforme, nicht nur als vorgespiegelt entlarvte, sondern sogar als ein praktisches Problem der Politik identifizierte. Tatsächlich redlich zu sein, schreibt er im Buch „Il principe“ (Der Fürst), könne Nachteile bringen – „aber fromm, treu, menschlich, gottesfürchtig, redlich zu scheinen, ist sehr nützlich“.

Heute wie damals bekommen manche Menschen Schnappatmung angesichts von so unmoralisch wirkenden Zeilen. Dabei beschreiben sie nur Tatsächlichkeiten. Jahrhundertelang hatten Kirche und Obrigkeit darauf beharrt, bei ihnen gebe es keinen Unterschied zwischen Sein und Schein. Nun kam der messerscharfe Machiavelli und stieß hinein in diese Blase.

Ein früher Kampf gegen die Naivität

Machiavelli leistete sich zynische Zuspitzungen. So gab er die Losung aus: „Ein kluger Fürst kann und darf sein Wort nicht halten.“ Zitate wie dieses generierten Grabbeltischbücher wie „Machiavelli für Manager“. Und sie lassen den Mann aus Florenz bis heute erscheinen wie einen Urahnen des machtbesessenen, amoralischen amerikanischen Kongressabgeordneten Francis Underwood aus der Fernsehserie „House of Cards“.

Viel Macht, keine Moral: Kevin Spacey als US-Kongressabgeordneter Francis Underwood in der TV-Serie "House of Cards". © Quelle: Netflix / screenshot

Tatsächlich aber wurde Machiavelli immer wieder missverstanden oder mindestens verkürzt. In Wirklichkeit kämpfte er nicht für das Böse. Er kämpfte gegen die Naivität.

Der doppelte Boden, die Lüge, das gebrochene Versprechen, der trickreiche Feind: Auf all dies musste sich laut Machiavelli nun mal gefasst machen, wer sich im 16. Jahrhundert dem politischen und diplomatischen Betrieb des Stadtstaats Florenz näherte.

Und wie ist es heute? Nach wie vor kommt der Machiavellist, schon durch das Schonungslose seiner Analysen, der Realität näher als der oft schönfärberische Idealist. Dies gilt besonders in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dummerweise entscheidet sich gerade auf diesem Feld die Frage von Krieg und Frieden.

In den Jahrzehnten nach dem Mauerfall hofften die europäischen Gesellschaften, wenn sie selbst friedfertig seien, offen und kooperativ, würden früher oder später auch Russland und China dem guten Beispiel folgen. Am Ende würden dann Handel und Wandel eine wunderbare neue Welt erblühen lassen, mit Frieden und Freiheit für alle.

Es kam anders. Wladimir Putin und Xi Jinping zelebrierten am 4. Februar 2022 bei einem historischen Gipfel in Peking für alle Welt sichtbar ein neues Zusammenrücken Russlands und Chinas. 20 Tage später traute sich Putin, den größten Krieg in Europa seit 1945 anzufangen. Die meisten Menschen im Westen zeigten sich überrascht.

Zeit für eine Nachrüstung, auch philosophisch

Machiavelli hätte den Europäern von vornherein von ihrer jahrzehntelang allzu naiven Politik abgeraten. Der Niedergang jeder Republik, warnte er schon vor 500 Jahren, beginne mit der „Vernachlässigung der Kriegskunst“. Stets müsse man, predigte Machiavelli, mit der Verschlagenheit des Feindes rechnen.

Viele Deutsche indessen wollten bis zum 24. Februar 2022 noch nicht mal den Gedanken zulassen, dass es so etwas überhaupt gibt: Feinde.

Machiavelli hätte sich an den Kopf gefasst: „Wer es darauf anlegt, in allen Dingen moralisch gut zu handeln, muss unter einem Haufen, der sich darum nicht schert, zu Grunde gehen.“

Was nun? Jetzt ist es in der Tat Zeit für eine Nachrüstung, militärisch und philosophisch. Die Demokratien müssen mehr Machiavelli wagen. Dazu gehört es, das Schlechte der Welt stärker einzukalkulieren.

„Frieden und Freiheit fallen nicht vom Himmel“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock Mitte Juni bei der Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie. Das von ihr konzipierte Papier gibt dem modernen Berlin eine Linie vor, wie sie Machiavelli schon den Republiken seiner Zeit empfohlen hatte. Alle Ressorts der Regierung werden jetzt von Baerbock auf „Wehrhaftigkeit“ und „Resilienz“ eingeschworen.

Die Naivität ist auf dem Rückzug. Und die Verantwortungsethik von Regierenden wie Baerbock, Olaf Scholz und Boris Pistorius bekommt mehr Akzeptanz denn je.

Die Ergebnisse zählen, nicht die Absichten

Schon lange vor dem deutschen Soziologen Max Weber (1864–1920) plädierte Machiavelli klipp und klar für Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik. Leute, die sich als moralisch erhaben empfanden, da sie sich ja für das Wahre, Schöne, Gute einsetzen, übergoss Machiavelli mit Hohn und Spott: „Wenn der Teufel die Menschen in Verwirrung bringen will, bedient er sich dazu der Idealisten.“

Das Gute oder Schlechte einer politischen Entscheidung, sagt Machiavelli, dürfe man immer nur vom Ergebnis her beurteilen, niemals von den Absichten her. Wird diese Elle angelegt, kommen oft auch überzeugte Moralisten ins Schleudern.

War der Abzug des Westens aus Afghanistan im Sommer 2021 eine gute Sache? „Nichts ist gut in Afghanistan“, predigte die pazifistische Bischöfin Margot Käßmann. Aber was wurde mit der Rückkehr der Taliban besser? Das Land erlebt neues Leid, Millionen sind auf der Flucht, und die Zeichen von Schwäche und Chaos der Nato in Kabul bestärkten Putin in der Einschätzung, der Westen werde auch Kiew aufgeben.

Im Jahr 2002 sagte Verteidigungsminister Peter Struck (SPD): „Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt.“ Prompt tippten sich Pazifisten an die Stirn. Heute weiß man: Eine verantwortungsvolle Politik muss alle konkreten Folgen ihres Tuns im Auge behalten – und sich im Zweifelsfall bis zu einem bestimmten Maß die Hände schmutzig machen.

US-Präsident Jimmy Carter und der Schah von Persien: Im Jahr 1978 erhoben beide noch gemeinsam die Gläser - ein Jahr später ließ Carter den Schah fallen. © Quelle: BBC / screenshot

War US-Präsident Jimmy Carter, ein Mann hoher Moral, gut beraten, im Jahr 1979 in Teheran den Schah fallen zu lassen, der zweifellos menschenrechtswidrig agierte? Wer heute das mörderische Treiben der Mullahs betrachtet, gerät ins Grübeln.

Mehr Machiavelli wagen heißt offen sein fürs realistische Abwägen zwischen zwei Übeln. Keineswegs führen die Lehren Machiavellis, wie manche glauben, geradewegs in den Krieg. Der Mann aus Florenz empfahl intelligentere Wege, um den Feind zu schwächen. Er warnte sogar ausdrücklich vor Provokationen: Es sei klug, auf Drohungen und Beleidigungen zu verzichten, „denn beides nimmt dem Feind nichts von seiner Kraft, aber Drohungen machen ihn vorsichtiger, und Beleidigungen steigern seinen Hass und spornen ihn an, auf dein Verderben zu sinnen“.

Warnung für Xi, Ermutigung für Biden

Allein mit der Waffe in der Hand, lehrte Machiavelli, könne man nirgendwo genug Einfluss entfalten: „Auch der Mächtigste bedarf der Gunst der Einheimischen, um in ein Land eindringen zu können.“ Schöne Grüße an Putin. Auch für Xi Jinping gibt es Warnhinweise: „Keine Zeit und keine Macht ist imstande, den Wunsch nach Freiheit zu unterdrücken.“ Und: „Das Volk ist weiser und beständiger als ein Alleinherrscher.“

Matthew Kroenig, Politikprofessor an der Washingtoner Georgetown University, ist Experte für aktuelle Außen- und Sicherheitspolitik - und für Machiavelli. © Quelle: CSIS

Matthew Kroenig, Professor für Außenpolitik an der Georgetown-Universität in Washington, sieht in Machiavelli einen frühen Streiter für Demokratie – „auch wenn er selbst es damals nicht so genannt hat“. Allzu wenig werde Machiavellis Hauptwerk „Discorsi“ beachtet: „Das Buch ist ein fulminantes Plädoyer für die Demokratie“, sagte Kroenig im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Machiavelli warb für Republiken mit starken Institutionen anstelle von Systemen, in denen sich machtgierige Alleinherrscher am Ende selbst bereichern.“

Auch wenn es um die Systemfrage gehe, sagt Kroenig, argumentiere Machiavelli interessanterweise nicht moralisch, sondern nur mit Effizienz. Republiken, deren Führer auch ihrerseits klaren Regeln unterworfen seien, hätten sich als stabiler, krisenfester und wohlhabender erwiesen als alle andere Machtsysteme. Darin liege heute eine die Jahrhunderte überspannende Ermutigung für die Biden-Administration bei ihrem weltweiten Einsatz für Menschenrechte.

Mehr Machiavelli wagen und mehr Demokratie wagen: Das sind, wie sich zeigt, keine Gegensätze.