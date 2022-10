Scholz‘ AKW-Machtwort ist peinlich für die gesamte Ampelkoalition

Wenn nichts mehr geht in einer Koalition, muss der Kanzler ein Machtwort sprechen. Er trägt am Ende die Verantwortung – im schlimmsten Fall auch für einen Blackout im Land, weil es an Strom fehlt. Er ist es, der entscheiden muss, wenn alle Kompromissbemühungen zu längeren Laufzeiten der letzten drei Atommeiler an den Ministern Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) scheitern, weil sie sich beide keinen Millimeter bewegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur ist es für die Ampel ziemlich peinlich, dass Olaf Scholz mit seinem jetzigen Machtwort nach nicht einmal einem Regierungsjahr viel Macht verpulvert hat, um das Bündnis zusammenzuhalten. Die Richtlinienkompetenz zu haben, stärkt einen Regierungschef. Sie ziehen zu müssen, schwächt betroffene Kabinettsmitglieder – aber auch den Kanzler selbst. Erst recht, wenn das Basta dann so harmlos ausfällt wie Scholz´ Ja zum begrenzten Streckbetrieb von allen drei Reaktoren.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Alle drei Koalitionspartner haben verloren

Man kann schwer nachvollziehen, warum sich Habeck und Lindner ohne dieses scharfe Schwert der Richtlinienkompetenz nie auf einen solchen Kompromiss eingelassen hätten. Die Grünen wollten Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg bis zum 15. April als Stromreserve in den sogenannten Streckbetrieb gehen lassen. Das Akw Emsland sollte entsprechend dem Atomausstiegsgesetz zum 31. Dezember abgeschaltet werden. Die FDP wollte alle drei Kernkraftwerke bis 2024 weiterbetreiben, was den Ankauf neuer Brennstäbe erfordert hätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun sagt Scholz: Alle drei Meiler laufen weiter – wie die FDP es will –, allerdings nur bis zum 15. April – wie es die Grünen wollen. Durch die Eskalation dieser Auseinandersetzung haben alle drei Koalitionspartner verloren, aber wenn jemand unter ihnen der Gewinner ist, sind es die Grünen. Denn sie müssen am wenigsten von ihrer Linie abweichen. Sie aber gehen gleich wieder in Sack und Asche, weil ihr Bundesparteitag kurz zuvor den etwas härteren Beschluss gefasst hatte. Dafür lobt FDP-Chef Lindner den Kanzler für die Klarheit und sichert volle Unterstützung seiner Partei zu – und präsentiert sich als damit als Sieger.

Macht Lindner das Fass im Frühjahr wieder auf?

Lindner sollte aber aufpassen, dass er es mit seiner Ankündigung, die „Positionslichter“ der bei den diesjährigen Landtagswahlen so erfolglosen FDP wieder anzuschalten, nicht übertreibt. Das Akw Emsland am Laufen zu halten, war genau nicht der Wille, für den die FDP im niedersächsischen Landtagswahlkampf belohnt wurde. Die ganze Landespartei wurde von den Wählerinnen und Wählern als Parlamentskraft für überflüssig erklärt, weshalb sie aus dem Landtag flog.

Dem Bundesminister ist aber zuzutrauen, dass er das Atom-Fass in diesem Winter noch einmal aufmacht, je näher der nun von Scholz verfügte endgültige Atomausstieg im April rücken wird. Zumindest lässt Lindners Tweet aufhorchen, in dem er ankündigt: „Auch für den Winter 2023/2024 werden wir gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten.“ Gemeinsam haben sich die drei Männer da gar nichts erarbeitet. Habeck und Lindner haben Scholz in diese Bedrouille gebracht. Und Scholz hat dem Treiben viel zu lange zugesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kompromisse in der Politik sind ein hohes Gut. Ihr Wert ist gar nicht zu überschätzen. Vor allem in einer so dramatischen Zeit wie jetzt, da Russland nicht nur die Ukraine vernichten, sondern auch die Demokratien in Europa erschüttern will. Sich über Monate einen Atomstreit zu liefern und am Ende nur mit größter Kraftanstrengung einen Nenner zu akzeptieren, den man leicht Wochen zuvor hätte haben können, sollte der Ampel eine Warnung für den Rest der Legislaturperiode sein. Denn es wurde wertvolle Energie – für die Politik – verplempert. Das wird der Zeitenwende nicht gerecht.