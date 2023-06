Prigoschin ein „russischer Robin Hood?“: Ehemaliger deutscher Botschafter und Journalist über Wagner-Aufstand

Als am vergangenen Wochenende die Wagner-Truppe einen wichtigen Militärstützpunkt einnahm und sich Richtung Moskau bewegte, vermuteten viele, es könne ein Bürgerkrieg entstehen. Nach dem Scheitern der Rebellion sind viele Fragen offen. Am Mittwoch debattierten Gäste bei Maischberger, wie es weitergehen könnte.

Das Thema

Im Zentrum der Talk-Runde stand die Frage, was der gescheiterte Wagner-Aufstand für Putin bedeutet. Ist er nun schwächer als zuvor? Welche Auswirkungen gibt es auf den Krieg in der Ukraine? Am Ende interviewte Sandra Maischberger Harrison Ford zum neuen Indiana-Jones-Film und seinem Einsatz für das Klima. Der Abend lieferte somit eine sehr bunte Themen-Mischung.

Die Gäste und worüber sie diskutierten

Frederik Pleitgen, Korrespondent bei CNN, glaubt nicht, dass Putin geschwächt ist. Es habe sich nach dem Aufstand niemand hinter Prigoschin gestellt. „Dieser Zar ist nicht so stark, wie er behauptet“, meint hingegen Rüdiger von Fritsch, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau. Der große Gewinner sei Lukaschenko, denn er habe offen gesagt, dass die Situation zu entgleiten drohe.

Pleitgen und von Fritsch diskutierten auch, ob der Aufstand eine Verhandlungslösung in der Ukraine näher bringen könnte. Von Fritsch meint: „Wenn Putin behaupten kann, er habe Sicherheit erreicht, könnte sich eine Verhandlungslösung einbetten.“ Diese sei aktuell jedoch noch weit weg. Eine längere Diskussion zu dieser Frage entstand aber nicht.

Das Gespräch zwischen Pleitgen und von Fritsch verlief insgesamt nüchtern und sachlich. Pleitgen wählte stellenweise spitze Formulierungen. Beispielsweise als er Prigoschin einen „russischen Robin Hood“ nannte, weil er offen über Russlands korrupte Oberschicht spreche.

Viel Raum nahm das Thema ein, ob der Bundesnachrichtendienst (BND) zu spät über den Wagner-Aufstand informiert war. Stephan Stuchlik, ARD-Hauptstadtkorrespondent, geht davon aus, dass die deutsche Regierung sehr spät Bescheid wusste. Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), teilte die Einschätzung offenbar. Sie äußerte ihre Beunruhigung, dass der amerikanische Geheimdienst wahrscheinlich früher Bescheid wusste, jedoch keine Informationen an den BND weitergegeben habe. Es könnte daran gelegen haben, dass Deutschland keine Informationen im Austausch bieten könne.

Auch das Dauerbrenner-Thema Kampfjets war Teil der Sendung. Sandra Maischberger spielte eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein, in der dieser erneut dafür warb, mehr Waffen bereitzustellen. Kristina Dunz erklärte, sie habe mit einer führenden Person in der Bundeswehr gesprochen: Demnach könne Deutschland nicht nur Piloten ausbilden, sondern auch F16-Kampfflugzeuge bewaffnen.

Stuchlik kommentierte: „Man muss schauen, dass man sämtliche Waffensysteme aufeinander abstimmt.“ Wenn man etwas liefere, müsse man auch ausbilden. Ausbildung an F16-Kampfjets sei dementsprechend sinnvoll, wenn man sie auch liefern will. Auf die Frage, inwiefern Deutschland in den Krieg mit hineingezogen werden könnte, äußert sich Theo Koll, Journalist und Moderator: „Bei allem Verständnis dafür, dass man das Land mitnehmen möchte, sehen wir jetzt, in welche massiven Probleme die Ukraine läuft“, so Koll. Die Diskussion um weitere Waffenlieferungen wirkte stellenweise etwas künstlich herbeigeführt und verlief sich schnell wieder. Die Gesprächsteilnehmer ergänzten sich inhaltlich und schienen sich in der Sache größtenteils einig zu sein.

Aufreger der Sendung

Sandra Maischberger fragte Schauspieler Harrison Ford: „Sind radikale Klimaaktionen gerechtfertigt?“ Seine Antwort dürfte einige Menschen aufgeregt haben: „Sie haben die Pflicht und das Recht dazu.“ Man müsse diesen Menschen mit Rat, Geld und Engagement helfen.

Das beste Zitat

„Ich fliege immer nur eins gleichzeitig“, sagte Harrison Ford, auf die Frage, wie er es denn angesichts des Klimawandels mit dem Fliegen halte. Der Schauspieler besitzt mehrere Flugzeuge. Er versuche so umsichtig wie möglich zu sein. Seinen Treibstoffvergleich wolle er ausgleichen, indem er Zeit, Geld und Energie in Klimaschutz stecke.

Fazit

Es war ein Abend der inhaltlichen Diskussion. Die Gäste tauschten Fakten aus, stritten sich jedoch kaum darum, auf die Fakten folgen könnten. Wer sich über den gescheiterten Wagner-Aufstand informieren wollte, bekam an diesem Abend aber sicherlich einen umfassenden Überblick. Wer auf der Suche nach hitzigen Diskussion war, dürfte allerdings enttäuscht gewesen sein. Das thematisch vom Rest der Show weit entfernte Interview mit Harrison Ford, brach die nüchterne Atmosphäre auf.