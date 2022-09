Robert Habeck war am Dienstagabend zu Gast bei Sandra Maischberger. Dort traf er eine Aussage über Insolvenz, die nicht nur die Moderation mit einem Fragezeichen im Gesicht zurückließ. In den sozialen Netzwerken wird über den Bundeswirtschaftsminister gespottet.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet nicht mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters. Aber: „Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren und zu verkaufen.“ Das wäre keine klassische Insolvenz, so der Minister.

Mit dieser Aussage in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger sorgte Habeck am Dienstagabend für Irritationen – nicht nur bei der Moderatorin. Das Wirtschaftsministerium arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, mittelständische Unternehmen zu entlasten. Aber es könne nicht alle erwischen, die es erwischen muss.

Die Alternativlösung, die keine klassische Insolvenz darstellen würde, wäre laut Habecks Aussage der Stopp der Produktion und des Verkaufs: Wenn beispielsweise Bäcker aufgrund der hohen Energiepreise keine Brötchen mehr verkaufen könnten, könnten diese ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten zunächst einstellen und diese, wenn die Zeiten besser sind, wieder aufnehmen, erklärte Habeck seinen Standpunkt.

Moderatorin Sandra Maischberger war etwas irritiert von den Aussagen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. © Quelle: ARD

Sandra Maischberger: „Den Punkt muss man sich tatsächlich noch mal überlegen“

Moderatorin Sandra Maischberger fragte verwundert nach: „Wenn ich aufhöre zu verkaufen, dann verdiene ich kein Geld mehr. Dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich‘s nicht getan habe, hab ich Insolvenzverschleppung“, sagte sie zum Bundeswirtschaftsminister. Und weiter: „Also, die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich noch mal überlegen, aber ich hab das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen.“

Auf die Sendung folgte eine Flut von Reaktionen auf die Aussage Habecks. Die Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer (FDP) teilte ein Video von Habecks Auftritt bei Maischberger. Sie schrieb dazu: „Unfassbar! Er hat einfach keine Ahnung, wovon er redet.“

„Das macht mich ehrlich gesagt sprachlos“

„Dieser Unfug ist unfassbar!“, entgegnete Gerhard Papke, ehemaliger FDP-Fraktionschef und Landtagsvizepräsident in NRW. „Und der Mann entscheidet als Wirtschaftsminister über unsere Energieversorgung?“, schrieb er weiter.

Auch bei Michael Kruse, Landesvorsitzender der FDP in Hamburg, traf Habecks Ansicht auf Unverständnis. Habeck rede von Produktionseinstellungen, die keine Insolvenz herbeiführen. „Das macht mich ehrlich gesagt sprachlos“, schrieb er auf Twitter.

