Steinbrück kritisiert Klingbeil-Vorstoß zum Ehegattensplitting

Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat seinen Parteikollegen und SPD-Parteichef Lars Klingbeil wegen dessen Vorstoß zur Abschaffung des Ehegattensplittings kritisiert. „Da lässt man nicht so einfach mal so einen Heißluftballon starten, ohne die damit verbundenen Fragen sehr genau abzuwägen“, sagte Steinbrück am Mittwochabend in der ARD-Talksendung „Maischberger“. Es würden sich aus Klingbeils Vorschlag „sehr grundsätzliche Verfassungsfragen“ ergeben. „Selbst wenn sich nur auf die Belastung der neuen Ehen konzentriert werden soll. Das berührt einen Gleichheitsgrundsatz“, so Steinbrück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klingbeil hatte im Koalitionsstreit um Einsparungen beim Elterngeld die Abschaffung des Ehegattensplittings für neue Ehen vorgeschlagen. „Damit würden wir dem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen. Und der Staat würde Geld sparen“, sagte Klingbeil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Der Ansatz von Herrn Lindner ist völlig richtig“

Lobende Worte fand Steinbrück bei „Maischberger“ dagegen für die Sparpolitik von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): „Der wird den Haushalt konsolidieren müssen. Insofern ist der Grundsatz oder der Ansatz von Herrn Lindner völlig richtig, zumal auf Deutschland ja in der mittleren Perspektive ziemlich viele Haushalts- und Finanzprobleme zukommen“, sagte Steinbrück, der von 2005 bis 2008 Bundesfinanzminister war. Um diese Probleme zu lösen, könne die Bundesregierung aber „an der einen oder anderen Stelle auch zu dem Ergebnis kommen, dass man Steuern erhöhen kann – zum Beispiel die Erbschaftssteuer in Deutschland für hohe Vermögen“, schlug Steinbrück vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steinbrück würdigte in der Sendung auch seine am Mittwoch verstorbene Parteikollegin und ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis. „Wir verlieren eine sehr profilierte Frau. Als erste Ministerpräsidentin in Deutschland hatte sie eine Art Eisbrecherfunktion, dass Frauen in der Politik in höchste Regierungsämter aufsteigen können. Sie war höchst erfolgreich, höchst populär“, so Steinbrück. Der SPD-Politiker war von 1993 bis 1998 Wirtschaftsminister im Kabinett der damaligen Ministerpräsidentin Simonis.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Er habe Simonis für „eine erfreulich unkonventionelle Ministerpräsidentin mit sehr sympathischen Seiten“ gehalten, so Steinbrück weiter. Der 76-Jährige machte aber auch keinen Hehl aus seinen Schwierigkeiten mit seiner Parteikollegin: „Gegen Ende meiner Amtszeit, nach fünfeinhalb Jahren in Schleswig-Holstein, da hatte wir uns manchen Positionen auseinanderentwickelt.“

RND/seb