Gefährlicher Abzug: Im Norden von Mali nimmt die Gewalt zu

Bamako. Die Zahl der Angriffe im Norden von Mali hat sich mehr als verdoppelt, seit die UN-Friedenstruppe die erste Phase ihres Rückzugs abgeschlossen hat. Über 150 Menschen wurden getötet. Die Blauhelme hatten zuvor zehn Jahre lang islamische Extremisten in dem westafrikanischen Land bekämpft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine der jüngsten Attacken richtete sich gegen ein dreistöckiges Passagierboot und kostete 49 Zivilisten das Leben. Vor wenigen Tagen griff eine Rebellengruppe Lager des malischen Heers in der Ortschaft Lere an der Grenze zu Mauretanien an. Mehrere Sicherheitskräfte wurden getötet oder verletzt.

Flüchtende Malier und Malierinnen befürchten nun eine weitere Zunahme der Gewalt. „Aus Timbuktu fliehen alle“, sagt Fatouma Harber aus der mit am schwersten betroffenen Stadt. „Vor ein paar Wochen ist die Stadt von einer Rakete getroffen worden, und ein Kind wurde getötet. Alle denken, dass auch sie oder ihre Kinder getroffen werden könnten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Friedensvertrag mit Tuareg-Rebellen ist gescheitert

Nach mehr als drei Jahren an der Macht müht sich die malische Junta, die zunehmende Gewalt im Norden des Landes in den Griff zu bekommen. Zuvor hatte die Militärregierung den Rückzug von etwa 17.000 Blauhelmen gefordert. Zugleich ist offenbar ein Friedensvertrag mit ethnischen Tuareg-Rebellen aus dem Jahr 2015 gescheitert, was die Krise weiter verschärft.

Bundeswehr beendet Mali-Einsatz bis Ende des Jahres Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Zusicherung einer Unterstützung bei der Rückverlegung der noch verbliebenen 1100 Soldaten erhalten. © Quelle: dpa

Der laufende Rückzug der UN-Truppe, die seit 2013 in Mali stationiert ist, hinterlässt nach Ansicht von Fachleuten Lücken in der überforderten Sicherheitsarchitektur des Landes. Das Ergebnis seien zunehmende tödliche Angriffe sowohl von den dschihadistischen Gruppen als auch den ehemaligen Rebellen. Beide Seiten wittern demnach die Chance, größere Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen.

Durchschnittlich vier Angriffe pro Tag

Die Häufigkeit der gewaltsamen Übergriffe ist so hoch wie seit 2020 nicht. Damals hatte Mali den ersten von zwei Militärputschen erlebt, der den Weg für die derzeitige Junta ebnete, wie der Experte Mahamadou Bassirou Tangara vom Conflict Research Network West Africa erklärt. „Die Attacken nehmen zu, und die bewaffneten Gruppen verüben Anschläge gegen Zivilpersonen – das ist nicht neu, aber die Frequenz und die Intensität sind neu.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahresbeginn werden im Durchschnitt vier Angriffe pro Tag gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg um 15 Prozent, wie aus Daten des Armed Conflict Location & Event Data Project hervorgeht. Besonders ernst ist die Lage in den nördlichen Regionen wie etwa der Stadt Gao. In diesem Teil von Mali hat sich die Zahl der Angriffe seit dem 25. August mehr als verdoppelt. An diesem Tag hatte die Friedenstruppe die erste Phase ihres Rückzugs beendet.

Überfall auf Heereslager

Zu einem Überfall auf ein wichtiges Heereslager bekannten sich kürzlich die Tuareg-Rebellen – ein ungewöhnliches Vorgehen, was nach Ansicht von Fachleute auf ein Scheitern des Friedensabkommens hindeutet. Die Aufständischen hatten einst Sicherheitskräfte aus dem Norden Malis vertrieben, wo sie einen Staat „Azawad“ gründen wollten.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das als CSP-PSD bekannte Rebellenbündnis hat auch erklärt, Teile von Bourem in der Region Gao vorübergehend erobert zu haben, wo malische Truppen neu aufgestellt wurden. Die malische Regierung bezeichnet die Aufständischen als terroristische Gruppe, wohingegen diese der Armee vorwerfen, das Sicherheitsabkommen verletzt zu haben.

Land leidet trotz Goldvorkommen unter Armut

Obwohl Mali zu den größten Goldproduzenten Afrikas gehört, steht es in der Liste der am wenigsten entwickelten Länder der Welt auf Platz sechs. Fast die Hälfte der insgesamt 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner lebt unterhalb der nationalen Armutsgrenze. Viele weitere stehen vor einer humanitären Krise als Folge der Gewalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung ist wegen der Kämpfe bereits auf humanitäre Hilfe angewiesen, wie die Hilfsorganisation Mercy Corps erklärt. Eine steigende Zahl von Bewohnerinnen und Bewohnern in den besonders betroffenen Gebieten stehe vor der Entscheidung zur Flucht. Das UN-Nothilfebüro OCHA hat bereits mehr als 33 000 Menschen registriert, die wegen der Gewalt aus den nordmalischen Regionen Timbuktu und Taoudeni in Richtung Mauretanien und Algerien geflohen sind.

Organisationen arbeiten mit Al-Kaida und IS zusammen

Die mit den Terrornetzwerken Al-Kaida und Islamischer Staat in Verbindung stehenden Organisationen in Mali haben das Gebiet unter ihrer Kontrolle in weniger als einem Jahr fast verdoppelt, wie aus einem UN-Bericht hervorgeht. Das wirft Fragen nach der Wirksamkeit der Friedenstruppe Minusma auf, die zum gefährlichsten UN-Einsatz weltweit wurde.

Die malische Militärregierung hatte die Blauhelme im Juni aufgefordert, das Land zu verlassen. Bis Ende September werden voraussichtlich mehr als 30 Prozent des Personals abgezogen sein, wie Minusma-Sprecherin Fatoumata Kaba sagt. Die Mission endet offiziell am 1. Januar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Russland mischte mit Wagner-Söldnern mit

An der Bekämpfung der Gewalt in Mali war nach Angaben aus Diplomaten- und Sicherheitskreisen auch die russische Söldnergruppe Wagner beteiligt. Der malische Militärchef Oberst Assimi Goita posierte kürzlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein Foto, das im Internetdienst X, vormals Twitter, veröffentlicht wurde. Für viele war es eine mahnende Erinnerung an die bestehende Partnerschaft zwischen Mali und Russland.

Nach Ansicht von Experten kann jegliche Unterstützung seitens der Wagner-Truppe jedoch keineswegs die Sicherheitslücke schließen, die durch den Minusma-Abzug entsteht. Vielmehr befürchten sie eine weitere Zunahme der Gewalt – mit potenziell weitreichenden negativen Folgen auch für den geplanten politischen Reformprozess in Mali.

RND/AP