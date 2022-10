Ermittlungen im Umfeld der niedersächsischen AfD

Russisches Unterhaus billigt illegale Annexionen

Erst Scheinreferenden, jetzt die Ratifizierung durch das russische Unterhaus: Moskau will mit dem illegalen Landraub in der Ukraine Tatsachen schaffen. Am Dienstag stimmt das Oberhaus über die Annexionsverträge ab. Widerstand ist in keiner der Kammern des gleichgeschalteten Parlaments zu erwarten.