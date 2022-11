Mann der Medien: Wie Putin den Cherson-Abzug zu seinen Gunsten dreht

Hannover/Cherson. Man möchte meinen, dass der Rückzug der russischen Streitkräfte aus der Region Cherson innenpolitisch ein verheerendes Signal sendet. Seit Beginn der Invasion in die Ukraine ist der Truppenabzug wohl die schwerste Niederlage des Kremls.

Eben noch versprach Staatschef Wladimir Putin die Verteidigung der besetzten Gebiete „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“ bis hin zu Atomwaffen, da muss sich das Land kriegsstrategisch neu ausrichten. Denn der ursprüngliche Plan, mit einer Westoffensive Richtung Odessa mehr Territorium zu erobern, ist dahin. Stattdessen muss Russland sich bemühen, die Krim vor möglichen ukrainischen Zurückeroberungsversuchen zu verteidigen.

Die Medien unterliegen dem Kreml

Diese geopolitische Verschiebung stellt jede russische Annexion seit 2014 grundsätzlich in Frage. Laut der „Welt“ ist die Beobachtung, unter anderem der Militärführung in Kiew, dass besetzte Gebiete wieder an die Ukraine abgetreten werden könnten, wäre der militärische Druck groß genug.

Dass Putin seit der Invasion knapp die Hälfte der eroberten Gebiete wieder verloren hat, müsste sich eigentlich in der innenpolitischen Stimmung Russlands bemerkbar machen. Tatsächlich weiß der russische Propaganda-Apparat aber sehr gut mit solchen Situationen umzugehen. Putin hat die Medien fest im Griff, und das festigt seine Position.

„Umgruppierung“ statt „Truppenabzug“

In der russischen Hauptnachrichtensendung „Zeit“ im Staatssender Perwy Kanal wählte man für den Truppenabzug aus Cherson den diplomatischen Begriff der „Umgruppierung“. Die Niederlage wird als ein notwendiger und durchaus richtiger Schachzug an das russische Volk verkauft.

Auf den Bildschirmen war zwar nicht Putin, dafür aber der Kommandeur der russischen Invasionsarmee Sergej Surowikin und der Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu sehen, die am Mittwoch live den Abzug der russischen Militärs verkündeten. Die Inszenierung des Kremls: Surowikin habe aus Sorge um das „Leben und die Sicherheit der Soldaten und der Zivilbevölkerung“ eine „Umgruppierung“ vorgeschlagen. Schoigu habe diesen Vorschlag dann angenommen, so heißt es.

Russland ordnet Abzug der Truppen aus Cherson in der Südukraine an Die ukrainische Regierung in Kiew warnte vor einer Überbewertung der Ankündigung aus Moskau. © Quelle: Reuters

Neues Narrativ überzeugt selbst Kritiker

Laut der Welt, ist diese Darstellung einer rein militärischen Lageentscheidung eine Verschleierung von Putins Verantwortung, der aller Voraussicht nach in der Entscheidung das letzte Wort hatte. Dabei ist diese spezifische Strategie schon zuvor an die Öffentlichkeit gelangt. Das exilrussische Online-Medium „Meduza“ hatte berichtet, dass die Präsidialadministration Putins den Schutz der Soldaten und Bevölkerung in den Mittelpunkt der medialen Berichterstattung stellen wollen.

Selbst diejenigen, die zuvor den Verteidigungsminister Schoigu und die Kriegsführung von Surowikin kritisiert hatten, sprangen auf das neue Narrativ auf. Darunter auch die beiden Hardliner des Putin-Regimes: der Präsident der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, und der Chef und Gründer der Wagner-Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin.

Ein schmaler Grat

Jetzt schlagen sie einen anderen Ton an. In seinem Telegramm-Kanal schrieb Prigoschin: „Surowikin muss tausend Soldaten retten.“ Er habe „wie ein Mann gehandelt, der Verantwortung übernimmt“, und „ohne Angst und gut organisiert“ agiert. Ramsan Kadyrow fand im selben Medium ganz ähnliche Worte: Surowikin habe eine „schwierige, aber richtige Entscheidung gefällt“ und damit „unschätzbar teure Soldatenleben“ gerettet. Der Präsident der Teilrepublik Tschetschenien beschrieb die Entscheidung des Kommandeur, Cherson zu evakuieren, als „weise und weitsichtig“. Mit einer „Aufgabe Chersons“ habe es demnach nichts zu tun, stellte er fest.

Putins Rolle in der Entscheidung wird an keiner Stelle erwähnt. Die Verantwortung liegt dem Narrativ zufolge eindeutig bei dem Kommandeur allein. Aber damit nicht genug: Zwar klopfen viele Surowikin für seinen Umgang mit „der schwierigen Entscheidung“ auf die Schulter - aktiv befürwortet aber niemand den Abzug aus Cherson. Aus gutem Grund: Unter Paragraf 280, Abschnitt 1, des russischen Strafgesetzbuches wäre das ein Vergehen. Der stellt das „Aufrufen zur Verletzung der territorialen Integrität Russlands“ unter Strafe.

RND/rix