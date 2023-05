﻿Manuela Schwesig und der Ärger um eine Ferienwohnung in Kühlungsborn

Schwerin/Kühlungsborn. Erst die Kritik an ihrer Russland-Politik, ihrer Rolle beim Bau von Nord Stream 2 und der Gründung der Klimastiftung – und nun hat Manuela Schwesig auch noch Ärger wegen eines privaten Immobiliengeschäfts: Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin gerät erneut unter Druck.

Doch Schwesig will sich die Vorwürfe partout nicht gefallen lassen. Ihr Anwalt wirft einem großen deutschen Medienhaus eine Kampagne gegen die Schweriner Regierungschefin vor. Das Motto des Medien-Konzerns sei: „Die Küsten-Barbie muss weg.“

Worum es bei den Vorwürfen gegen Schwesig geht

Die Regierungschefin und ihr Ehemann Stefan haben am 5. Februar 2012 einen Kaufvertrag für eine Ferienwohnung im Ostseebad Kühlungsborn unterschrieben. Für eine Wohnung in einer Villa an der noblen Ostseeallee, in erster Reihe. All das bestätigt Schwesig-Anwalt Michael Nesselhauf. Der Kaufpreis soll etwas mehr als eine Viertelmillion Euro betragen haben.

Das Drumherum ist nun Gegenstand von Diskussionen: Denn bis heute stehen die Schwesigs nicht als Eigentümer im Grundbuch. Es gibt lediglich eine Auflassvormerkung. Die Vormerkung wird eingetragen, sobald ein Kaufvertrag geschlossen ist. Sind dann Bedingungen – unter anderem die Zahlung des Kaufpreises – erfüllt, wird der neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen.

Elf Jahre ohne Eintragung in Grundbuch: Warum?

Dass die Schwesigs auch elf Jahre später noch nicht im Grundbuch stehen – das habe einen einfachen Grund, sagt Anwalt Nesselhauf: Als sie die Wohnung (38,5 Quadratmeter groß) kauften, stand die Villa noch zur Sanierung an. Bei der Übergabe der Wohnung im Jahr 2014 hätte das prominente Ehepaar dann Baumängel entdeckt. Zudem stellte sich heraus, dass sie die Wohnung gar nicht selbst nutzen dürfen – sondern an Urlaubsgäste vermieten müssen. So stehe es im Bebauungsplan des Ostseebades. Im Verkaufsexposé sei dies jedoch anders dargestellt worden, so Nesselhauf.

Schwesigs behielten deshalb die letzte Kaufpreisrate über 5000 Euro ein, streiten seitdem – auch vor Gericht – mit dem Projektentwickler aus Rostock. Deswegen sei der Kaufpreis noch nicht voll gezahlt worden, die Eintragung im Grundbuch nicht erfolgt. „Wirtschaftlich ist das Ehepaar Schwesig aber unstreitig Eigentümer dieser Wohnung“, so Nesselhauf. Der Immobilienunternehmer, der die Wohnungen der „Villa Löwenstein“ verkauft, sagt: „Ich äußere mich nicht zu meinen geschäftlichen Aktivitäten.“

Opposition im Landtag: Schwesig muss aufklären

Die CDU hat zu der Causa eine offizielle Anfrage im Landtag zur „Villa Schwesig“ gestellt. „Frau Schwesig unterscheidet schon seit geraumer Zeit nicht mehr zwischen sich selbst, ihrem Amt und dem Land“, erklärt Sebastian Ehlers. „Insofern kann ich nicht akzeptieren, dass ein sehr merkwürdiger Immobilienkauf plötzlich Privatsache sein soll. Ich erwarte, dass sie die Sache zügig erklärt.“

Auch darüber, wie sie mit der Immobilie umgeht. Anwalt Nesselhauf erklärt: „Die Wohnung wird vermietet und nicht als Zweitwohnung genutzt. Im Übrigen wurden sämtliche Steuern gezahlt. Selbstverständlich hat Manuela Schwesig alle in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und tut dies bis heute.“

Nesselhauf teilt für seine Mandantin gegen den Berliner Medien-Konzern aus: „Es handelt sich um eine private Sache, an der nicht das Geringste zu beanstanden ist.“ Die Zeitung versuche erneut „Manuela Schwesig auf Teufel komm raus zu beschädigen“.