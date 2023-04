﻿Spielen Sie nicht Putin in die Karten, Frau Käßmann?

Frau Käßmann, Sie werden am Sonnabend in Hannover beim Ostermarsch sprechen. Außerdem haben Sie jetzt mit dem Historiker Peter Brandt und anderen Prominenten einen Appell unterzeichnet, der einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine fordert. Mal ehrlich: Kann nostalgischer Siebzigerjahre-Pazifismus die Antwort auf Putins Angriffskrieg sein?

Dass wir es mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eines Diktators auf ein freies Land zu tun haben, steht völlig außer Frage. Aber es muss doch gefragt werden, wie es schnellstmöglich zu einem Ende des Tötens kommen kann. Verhandlung heißt nicht Kapitulation! Ein Waffenstillstand wäre ein Weg, um zu Friedensverhandlungen zu kommen. Übrigens gibt es auch in Russland Menschen, die für Frieden eintreten – und dabei viel mehr wagen als wir hier.

Zur Person: Margot Käßmann Sie gilt als Deutschlands bekannteste Theologin: Margot Käßmann war Generalsekretärin des Kirchentages, sie amtierte als Landesbischöfin in Hannover von 1999 bis 2010, und sie stand als Ratsvorsitzende auch an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland. Als Botschafterin warb die Mutter von vier Kindern für das Reformationsjubiläum 2017. Heute lebt die 64-Jährige vor allem auf Usedom und in Hannover. Sie eröffnet als Rednerin am Sonnabend, 8. April, 11 Uhr, in der Aegidienkirche den Ostermarsch für den Frieden, der dann durch Hannovers City führt.

Aber spielen Sie nicht Putin mit Ihren Forderungen in die Hände?

Ich habe schon 1975 gegen den Vietnamkrieg demonstriert, und damals sagte man uns: „Ihr spielt dem Kommunismus in die Hände.“ Nach dieser Logik macht sich schuldig, wer sich für den Frieden einsetzt. Aber wo soll die Eskalation denn hinführen? Anfangs hieß es, wir würden reine Verteidigungswaffen liefern, jetzt sind daraus ganz klar Angriffswaffen geworden. Mit deutschen Panzern wird auf russische Soldaten geschossen – das kann doch auch keine Lösung sein.

„Wir sollten keine Waffen liefern“

Der ukrainische Botschafter hat Ihren Friedensappell schlicht als zynisch bezeichnet.

Er hat das Recht, als Ukrainer zu reden, ich habe das Recht, als Deutsche zu reden. Ich spreche der Ukraine nicht das Recht ab, sich zu wehren. Ich meine aber, wir Deutsche sollten keine Waffen liefern, weil wir sonst nach und nach selbst Kriegspartei werden.

„Waffen kosten täglich Menschenleben“: Margot Käßmann will eine Friedenslösung. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aber wäre es nicht christlich, an der Seite der überfallenen Opfer zu stehen?

Das tun wir doch: Wir haben eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, organisieren Hilfstransporte, fast jede Kirchengemeinde sammelt Spenden. Solidarität zeigt sich doch nicht nur in der Lieferung von Waffen! Auch den Uiguren in China oder den Kurden in der Türkei widerfährt himmelschreiendes Unrecht. Wollen wir in all diesen Fällen Waffen liefern? Die Friedensbewegung muss sich permanent rechtfertigen, weil sie gegen Waffenlieferungen ist. Dabei tragen auch jene, die für Waffenlieferungen sind, Verantwortung, denn Waffen sind nicht einfach nur die Lösung, sondern kosten täglich Menschenleben.

Sie stellen sich idealerweise also eine Friedenslösung ohne Waffen vor?

Idealerweise stelle ich mir eine Welt ohne Waffen vor. Das ist eine Vision, die ich nicht aufgeben möchte. Derzeit reden alle nur von Aufrüstung, dabei bräuchten wir die Unsummen, die da investiert werden, dringend für Bildung oder Klimaschutz. Wenn ich an meine sieben Enkelkinder denke, weiß ich, dass ihre Zukunft jedenfalls nicht durch Waffen gesichert wird.

„Eine Welt ohne Atomwaffen“

Das Beispiel der Ukraine zeigt doch aber das Gegenteil: Sie hat nach dem Zerfall der Sowjetunion ihre Atomwaffen freiwillig abgegeben. Hätte sie das nicht getan, wäre sie vielleicht nicht angegriffen worden.

Soll dann das Ziel sein, dass möglichst alle Staaten Atomwaffen haben? Für mich ist das Ziel eine Welt ohne Atomwaffen.

Immerhin kann eine starke, verteidigungsbereite Ukraine den Preis in die Höhe treiben, den Putin für seinen Krieg bezahlt.

Preis hochtreiben? Sagen Sie ruhig: Blutzoll erhöhen, das würde es besser treffen. Ich halte das für problematisch. Wir müssen uns klarmachen, dass es um zerfetzte Menschen geht! Es ist doch paradox: Einerseits feiern wir den Film „Im Westen nichts Neues“, der die Schrecken des Krieges zeigt – und andererseits steigen die Aktien von Rüstungsunternehmen rasant.

Wie sollen die von Ihnen geforderten Verhandlungen denn aussehen? Soll Putin dabei fröhlich mit am Tisch sitzen?

Henry Kissinger ist Experte, und der hat vergangenes Jahr gesagt: Notfalls Verhandlungen mit Putin. Wichtig ist mir, dass erst einmal die Waffen schweigen, damit Menschenleben gerettet werden. In Verhandlungen geht es dann immer darum, Kompromisse zu finden. Die Alternative dazu wäre ein „totaler Sieg“ einer Seite – aber wie viele Millionen Tote soll dieser denn kosten? Nach US-Schätzungen sind in diesem Krieg schon jetzt 250.000 Menschen gestorben.

„Bösartige Beschimpfungen“

Jetzt machen Sie es sich aber sehr einfach. Soll die Ukraine auf einen Teil ihres Territoriums verzichten? Gerecht wäre doch eine Lösung nur, bei der sich Putin aus der Ukraine zurückzieht, oder?

Das muss die Ukraine natürlich selbst entscheiden, da kann niemand für sie sprechen. Aber wer Waffen liefert, wird natürlich Teil der Geschichte und darf sich auch dazu äußern.

Was für Reaktionen bekommen Sie auf Ihre Friedensappelle eigentlich?

Ich bekomme derzeit so bösartige, diffamierende Beschimpfungen, wie ich es noch nie erlebt habe. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Im Moment kommt es mir aber so vor, als sei nur noch eine Meinung statthaft: Liefert Waffen, Waffen, Waffen! Alles andere wird als „Sofapazifismus“ abgetan. Dabei fahren auch jene, die für Waffenlieferungen plädieren, ja nicht selbst im Panzer an die Front.

Wie reagieren Sie auf Beschimpfungen?

Auf Mails mit sachlicher Kritik antworte ich argumentativ. Andere lösche ich einfach. Ich habe 2017 einmal Strafanzeige gestellt, als ich Morddrohungen bekam, aber das führt nach meiner Erfahrung zu nichts.

Die sogenannten Corona-Skeptiker wurden scharf kritisiert, als bei ihren Kundgebungen Rechte mitmarschierten. Wie wollen Sie eigentlich verhindern, dass bei Ostermärschen Putin-Fans oder AfD-Anhänger dabei sind, die darauf spekulieren, dass Ihr Pazifismus Russland in die Karten spielt?

Ich sage ganz klar, dass sie dort nichts zu suchen haben. Wer Unfrieden sät, kann nicht glaubhaft für den Frieden demonstrieren. Von AfD-Seite habe ich so viele Shitstorms bekommen, dass klar ist, dass es da abgrundtiefe Differenzen gibt.

Das Evangelium ist der Maßstab

Ist es überhaupt Aufgabe der Kirchen, sich zu solchen politischen Fragen zu äußern?

Da ist das Evangelium der Maßstab. Jesus steht nicht auf der Seite der Durchsetzungsfähigen, sondern der Schwachen und Friedfertigen. In die Polis, also in die Gemeinschaft, in der ich lebe, bringe ich mich auch mit meinem Glauben ein. Wenn die Bibel beispielsweise sagt, dass wir Arme speisen und Fremde aufnehmen sollen, bedeutet das auch etwas für mein Engagement in der Welt.

Viele evangelische Predigten hören sich aber eher wie Auszüge aus linken Parteiprogrammen an.

Natürlich sollen Kirchen nicht parteipolitisch Position beziehen, ich selbst bin auch nie Mitglied einer Partei gewesen. Aber sie sollen sich schon in ihr Gemeinwesen einbringen und ihre Stimme für die Schwachen oder die Bewahrung der Schöpfung erheben. In der Corona-Zeit hätten wir die Einsamkeit in den Altenheimen sogar noch viel stärker thematisieren müssen. Viel Einsatz für die Schwachen würde verloren gehen, wenn die Kirchen gesellschaftlich nicht mehr relevant wären.

Ist ihre Aufgabe aber nicht eher, Hoffnung zu verbreiten, statt Politik zu machen?

Hoffnung zu verbreiten ist doch auch politisch, denn der Glaube gibt Menschen Lebenskraft für das Hier und Jetzt. Das gehört ja zur Botschaft von Ostern. Es ist wichtig, den Karfreitag als Tag der Kreuzigung Christi nicht zu leugnen: Ja, es gibt Angst, Verrat und Tod, das blendet unser Glaube nicht aus. Aber es gibt auch Hoffnung: Der Herr ist auferstanden, die Liebe ist stärker als der Tod. Das macht Hoffnung – gerade angesichts des sinnlosen Sterbens, das wir gerade erleben.

Dieses Interview ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.