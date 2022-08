Freunde haben ihr zur Flucht nach Westen geraten. Doch Maria Avdeeva ist stur: Seit Kriegsbeginn ist die Politologin aus Charkiw kreuz und quer im Land unterwegs – und zeigt ihren weltweit mehr als 100. 000 Followern, was wirklich los ist in der Ukraine.

Maria Avdeeva hat das letzte Wochenende in Odessa verbracht, umgeben von der Schönheit einer vielleicht bald zerbrechenden Welt.

Hat sie gut geschlafen? Bei dieser Frage an eine Ukrainerin, am Telefon gestellt von einem Journalisten im sicheren Deutschland, 1600 Kilometer Luftlinie entfernt, schwingt viel mit in diesen Tagen, Sorge vor allem, aber auch Neugier.