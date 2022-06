Rostock.Herr Kaack, täglich gibt es neue, beunruhigende Nachrichten aus der Ukraine. Droht eine Eskalation von Putins Angriffskrieg in der Ostsee, müssen wir uns Sorgen machen?

Also ich denke, dass wir derzeit keine Angst haben müssen. Abschreckung lebt davon, glaubhaft zu sein. Und seit dem 24. Februar (Start der russischen Aggression in der Ukraine, d. Red.) praktiziert die Deutsche Marine Abschreckung – zusammen mit unseren Partnern und koordiniert von Rostock aus – extrem glaubhaft. Aber natürlich müssen wir weiter wachsam bleiben.

Wie viele Einheiten hat die Deutsche Marine aufgeboten, um Präsenz zu zeigen?

Ich habe angeordnet, alles rauszubringen, was schwimmt. Insgesamt sind 24 Einheiten im Einsatz, mit fast 2000 Frauen und Männern. In der Ostsee zum Beispiel Minenabwehreinheiten und Luftraumüberwachung. Die Schiffe sind unter anderem Teil der sogenannten ständigen Nato-Verbände. Daneben nutzen wir auch Formate wie gemeinsame Manöver, mit sichtbaren Hafenaufenthalten. Damit erfüllen wir das Versprechen der Nato: „Einer für alle und alle für einen!“

Flugzeugträger der US-Navy in der Ostsee könnte Russland provozieren

Wie ist die militärische Lage in der Ostsee generell?

Relativ ruhig. Bei der russischen Marine gibt es keine gesteigerten Aktivitäten oder Aggressionen.

Aber wenn die Nato so massiv in der Ostsee unterwegs ist, besteht da nicht die Gefahr, irgendwelche gefährlichen russischen Reaktionen hervorzurufen?

Also dass die Ostseeanrainer in der Ostsee Präsenz zeigen, ist normal und nicht bedrohlich für Russland. Aber ein amerikanischer Flugzeugträger in der Ostsee zum Beispiel könnte schon zu Reaktionen führen, die wir nicht wollen. Deshalb folgt auch die US-Navy unserem Rat und hält sich an eine imaginäre rote Linie – die reicht von Gotland über Bornholm bis Rügen.

Anderes Thema: Wenn für die Bundeswehr 100 Milliarden Euro Sondervermögen zusätzlich zum höheren Verteidigungsetat kommen, was erhoffen Sie sich für die Deutsche Marine?

Die Bedürfnisse der Marine sind prominent angesprochen. Ich habe der Verteidigungsministerin (Christine Lambrecht, SPD, d. Red.) meine sieben Prioritäten genannt: Wir brauchen kurzfristig Munition, Munition, Munition, Ersatzteile, Ersatzteile, Ersatzteile und Kommunikationsmittel (lacht). Das ist jetzt etwas überspitzt, aber ich bin optimistisch, dass das klappt.

Marine fordert Abwehrsystem für Angriffe aus der Luft

Und was braucht die Marine langfristig?

Um unsere Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, benötigen wir ein modernes Abwehrsystem für ballistische Flugkörper auf See. Also so etwas wie „Iron Dome“ und „Arrow 3“ an Land, nur als maritime Lösung. Und wir gehen davon aus, dass wir Verstärkung für die U-Boote (Klasse 212 CD, d. Red.) bekommen, weitere Fregatten der Klasse 126, fünf weitere Korvetten K-130, neue Seefernaufklärer (Flugzeuge, d. Red.) und viele weitere, kleinere Dinge, die uns sehr helfen werden.

Was bedeutet das für den Marinestandort Hohe Düne in Rostock?

Das Ziel ist, dass wir in Warnemünde zehn typeinheitliche Korvetten haben (fünf Korvetten der „Braunschweig“-Klasse, jeweils rund 90 Meter lang, sind hier bereits stationiert, d. Red.).

Muss dann da noch viel gebaut werden?

An Liegeplätzen mangelt es nicht, aber wir brauchen natürlich Raum für extra Personal. Und ob bei der Infrastruktur noch nachgebessert werden muss, ist noch nicht klar.

Was heißt das für die Personalentwicklung?

In Hohe Düne werden wir von derzeit rund 900 auf 1200 Personen wachsen – Soldatinnen, Soldaten und zivile Kräfte.

Der Marinestützpunkt Rostock-Hohe Düne. © Quelle: PIZ Marine

Und in Rostock – in der Hanse-Kaserne?

Hier rechnen wir mit einem Zuwachs von 860 auf insgesamt 1300 Personen. Für das Führungszentrum wird zum Beispiel noch Personal aus Glücksburg kommen. Auch für den Einsatzstab – da sind wir gerade in der Zertifizierung – kommt noch Personal. (In dem 2021 fertiggestellten Gebäude 15 werden in den kommenden Jahren die wichtigsten Führungsebenen der Marine gebündelt. Das „Maritime Operations Centre“ (MOC) zum Beispiel wird von hier aus die Führung der Flotte im Grundbetrieb, bei Übungen, in der Einsatzvorbereitung und bei Missionen organisieren, d. Red.).

Warnemünder MV Werft als Marine-Arsenal wäre „ein Knaller“

Was spricht dafür, dass der Standort der MV Werften in Warnemünde Teil des Marine-Arsenals wird?

Das Marine-Arsenal wurde in den letzten zehn Jahren massiv reduziert. Die Arsenalkapazitäten konzentrieren sich heute auf Wilhelmshaven. Was uns daher heute fehlt, sind Instandsetzungskapazitäten in der Ostsee, dort wo unsere Korvetten stationiert sind. Aus unserer Sicht wäre der Kauf der MV Werften eine Punktlandung. Die Marine hätte endlich wieder gesicherte Dockkapazitäten, die dann natürlich auch unseren Verbündeten zur Verfügung stünden. Wie wichtig das ist, zeigt auch die aktuelle Lage. Und: Hier gibt es hochqualifizierte Leute für die schnelle Instandhaltung, damit die Einheiten zügig wieder verfügbar sind. Denn zurzeit sind unsere Einheiten zu lange in der Instandsetzung. Damit ist der Kauf für die Marine eine Frage der operativen Verfügbarkeit und damit der Einsatzbereitschaft. Und für die Region und die Beschäftigten der Werft wäre es eine tolle Nachricht, ein Knaller.

Viele Soldatinnen und Soldaten pendeln zwischen Dienstsitz und Wohnort – warum wohnen nicht mehr in Rostock?

Also früher war das ja oft das Lebensmodell: Ehefrau und Familie folgen dem Ehemann, der meist der Ernährer war. Mittlerweile sieht das anders aus, die Ehepartner haben eigene Karrieren, die Kinder gehen am Wohnort zur Schule, das ständige Umziehen bei wechselnden Verwendungen will nicht jeder mitmachen. Das ist aber meist keine Entscheidung gegen Rostock, sondern für die Familie.

Wohnen Sie denn mit Ihrer Familie in Rostock?

Nein, meine Frau und meine zwei Kinder wohnen bei Kiel. Aber ich habe eine sehr schöne Pendlerwohnung – in Warnemünde. Und ich bekomme hier oft Besuch von meiner Familie.

Was ist Ihr Plan für 2022? Was wollen Sie persönlich für die Marine erreichen?

Meine Absicht ist, die Deutsche Marine wieder konsequent an der Landes- und Bundesverteidigung auszurichten. Wir brauchen schnell greifbare Ergebnisse, die sich für unsere Frauen und Männer auf See, an Land und in der Luft deutlich auswirken.

Worum geht es da konkret?

Ein Schwerpunkt liegt im Stärken der Einsatzfähigkeit und Kampfkraft. Dafür müssen wir in allen Bereichen – Instandhaltung, operatives Tempo, Personal und Ausbildung – und orientiert an den Bedürfnissen der Flotte unsere bisherigen Lösungen und Prozesse auf den Prüfstand stellen.

Zudem sollen unsere Partner in der Nato und EU, Politik und Gesellschaft wissen, wo wir Verantwortung übernehmen. Dafür planen wir ein „Strategisches Dachdokument Marine“.

Und drittens wollen wir – Stichwort intakte Familie – das volle Potenzial der Marine erschließen: durch mehr Offenheit im Arbeitsumfeld, Förderung von Kreativität, externe Expertise und andere Maßnahmen.

Dieser Text ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.