﻿Im Auftrag Seiner Majestät: Marinearsenal Rostock repariert Schiffe für die Royal Navy

Rostock. Die Royal Navy – sie ist der ganze Stolz des Vereinigten Königreichs, beherrschte einst die Weltmeere. Zwei ihrer Schiffe wurden jetzt in Rostock wieder flott für den Einsatz gemacht. Im Marinearsenal in Warnemünde. Innerhalb von nur einer Woche.

Schiffe auf Mission in der Ostsee

Die HMS „Trumpeter“ und die HMS „Charger“ – gut 21 Meter lange Patrouillenboote der Royal Navy – befinden sich derzeit mit vier weiteren britischen Schiffen auf einem Ausbildungstörn in der Ostsee, sollen im Juni an einem Nato-Manöver teilnehmen und auch die Kieler Woche besuchen. Anfang Mai meldeten die Briten aber dringenden Reparaturbedarf bei ihren deutschen Partnern an – und die konnten mit ihrem neuen Arsenal kurzfristig helfen. Die Schiffe der Archer-Klasse kommen unter anderem zum Schutz der britischen Atom-U-Boot-Flotte in ihrem Stützpunkt zum Einsatz.

„Die Schiffe wurden am 10. Mai bei uns eingedockt, mussten für Arbeiten am Unterwasserschiff geliftet werden“, so der Leitende Direktor der deutschen Arsenale in Wilhelmshaven, Kiel und Rostock, Rainer Sacher. Nur eine Woche später konnten die HMS „Trumpeter“ und die HMS „Charger“ wieder auslaufen.

Marinearsenal-Leiter Rainer Sacher (rechts) bei der offiziellen Übergabe des Arsenals im Januar 2023. © Quelle: Ove Arscholl

Arsenal hilft auch Alliierten

Sacher: „Wir unterstützen neben der Deutschen Marine auch unsere Verbündeten in der Ostsee mit wichtigen Arbeitsleistungen.“ Der Vorgang sei ein gutes Beispiel für die – im Bedarf auch sehr kurzfristig verfügbaren – neuen Möglichkeiten, in Rostock Kriegsschiffe instand zu setzen. Zuletzt hatten die Rostocker Marineschiffbauer beispielsweise das Flottendienstboot „Alster“ – ein Aufklärungs- und Spionageschiff – wieder einsatzbereit gemacht. „Die Möglichkeiten zur Eigeninstandsetzung haben sich mit dem Erwerb des Standorts in Rostock deutlich verbessert. Das erhöht zugleich die Fähigkeiten der Marine in der Landes- und Bündnisverteidigung signifikant“, so Sacher.

„Royaler“ Gast auch in Laage

Nicht nur das Marinearsenal, sondern auch der Flughafen Rostock-Laage durfte in den vergangenen Tagen „adligen“ Besuch empfangen: Die private Regierungsmaschine des Sultans von Brunei – eine Boeing Dreamliner 787 – war für Übungsflüge nach Laage gekommen.

Die Maschine mit der Kennung V8-OAS gehört zu den privaten Fliegern eines der reichsten Männer und Monarchen der Welt. Das Vermögen von Sultan Hassanal Bolkiah wird auf gut 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er regiert als absoluter Monarch über das gerade mal 440.000 Einwohner zählende Land in Südostasien.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.