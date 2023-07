Söder: „Union würde Heizungsgesetz wieder abschaffen“

Kostenfrei bis 22:22 Uhr lesen

Wind war zu stark

Schlauchboot in Seenot: Feuerwehr rettet drei Jugendliche vom Selenter See

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Selent: Am Dienstagabend rettete sie drei Jugendliche vom Selenter See. Sie kamen wegen des starken Windes nicht zurück an Land.