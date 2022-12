Markus Söder feiert seinen verspäteten „Ugly Christmas Sweater“-Tag

München. Knalliger Hingucker: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt zum vierten Advent auf einen Weihnachtspullover mit Rentier-Motiv. „Schöner 4. Advent! Die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Hab mir mal einen neuen Pullover zugelegt. Schon sehr modisch, oder?“, schrieb der Politiker am Sonntag auf Twitter zu einem Bild von ihm mit Adventskranz.

Im Netz erhielt Söder für seinen knallroten Pullover viel Aufmerksamkeit, darunter auch spöttische Reaktionen. Auch einen Vergleich zu einem viralen Schnappschuss von CDU-Chef Friedrich Merz fanden einige Nutzerinnen und Nutzer passend. Merz hatte am Donnerstag ein Bild von sich mit Currywurst in der Bundestagskantine gepostet - auf dem er ähnlich breit grinste wie Söder auf seinem Rentier-Schnappschuss.

Auch Merz zeigte sich am Sonntag mit Rentier. In einem auf Twitter verbreiteten Video wünschte er den Nutzerinnen und Nutzern einen schönen vierten Advent und fing dabei ein Gebäckstück in Form eines Rentiers auf - auf dessen Nase ein CDU-Logo prangte.

„Ugly Christmas Sweater“-Tag

Die ersten Christmas-Sweater tauchten in den 1950ern in den USA auf, damals wurde das Weihnachtsgeschäft zunehmend kommerzialisiert. Der Witz gesellte sich erst in den 1980ern dazu, als auf der britischen Insel TV-Moderatoren den überdrehten Auftritt in lustigen Pullovern zelebrierten. Der Strickboom tat sein Übriges: Zu Weihnachten lagen damals viele skurrile, selbst gefertigte Strickmonster unter den Bäumen.

Am dritten Freitag im Dezember gibt ist „Ugly Christmas Sweater“-Tag. Seit ein paar Jahren ist der Trend auch in Deutschland angekommen – dabei liegt der Ursprung schon mehr als 70 Jahre in der Vergangenheit. Markus Söder ist damit also etwas spät...

