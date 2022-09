Söder lobt „Abwehrschirm“ der Bundesregierung - andere üben auch Kritik

Bundeskanzler Olaf Scholz hat wegen der hohen Energiepreise Entlastungen von bis zu 200 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. CSU-Chef Markus Söder hat dafür lobende Worte gefunden. Andere äußern sich kritischer.

München/Berlin. CSU-Chef Markus Söder hat den vom Bund geplanten „Abwehrschirm“ von bis zu 200 Milliarden Euro gegen die steigenden Energiekosten grundsätzlich gelobt. Er habe immer einen großen Wurf gefordert, „dies scheint der Fall zu sein“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in München. Abschließend könne er die Ankündigung der Ampel-Regierung aber noch nicht bewerten. Es seien aber zwei gute und grundsätzlich richtige Signale, dass die Gasumlage wegkomme und es auch einen Deckel für die Gaspreise geben solle.

Faktum sei aber, dass zur Finanzierung 200 Milliarden Euro weitere Schulden aufgenommen werden müssten, sagte Söder. Dies müsse den Bürgern ehrlich gesagt werden. Letztlich sei es nun wichtig, dass es nach der langen Zeit des Drängens eine große Lösung gebe.

Bundeskanzler Scholz kündigt Strom- und Gaspreisbremse an Der Bundeskanzler kündigte einen Abwehrschirm gegen hohe Gas- und Strompreise mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro an. © Quelle: Reuters

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin angekündigt, dass ein „Abwehrschirm“ von bis zu 200 Milliarden Euro die Verbraucher und Unternehmen im Land vor den stark steigenden Energiepreisen schützen solle. Er bezeichnete die geplante staatliche Stützung der Energieversorgung und die vorgesehenen Preisbremsen als „Doppelwumms“ und erinnerte an seinen Ausspruch zu zurückliegenden staatlichen Hilfen in der Corona-Krise, dass es darum gehe, mit „Wumms“ aus der Krise zu kommen.

Bayerischer Wirtschaftsminister Aiwanger übt Kritik

Söders Koalitionspartner, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), übte dagegen weiter Kritik an den Berliner Entscheidungen. „Man muss leider sagen: der Dilettantismus und die Realitätsverweigerung gehen weiter. Das ist eines der größten Probleme des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, sagte Aiwanger.

„Wir brauchen einen Gaspreisdeckel von 8 Cent nach dem Vorbild Großbritanniens bis 1. Oktober sofort anstatt eine Expertenkommission bis Mitte Oktober mit Umsetzung irgendwann“, sagte Söders Vize als Ministerpräsident. Viele Betriebe seien pleite, bis die Hilfe bei ihnen ankomme. „Die Bundesregierung ist weiterhin in der Bummelbahn unterwegs, hat aber mittlerweile wenigstens die Fahrtrichtung gewechselt“, fügte Aiwanger hinzu. Die Dinge müssten aber eigentlich „längst umgesetzt sein“.

Giffey: „Unser Einsatz hat sich gelohnt“

Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey bewertet die neuen Pläne der Bundesregierung positiv. „Unser Einsatz hat sich gelohnt: Der Energiepreisdeckel kommt. Das wird den Menschen und den Unternehmen in unserem Land enorm helfen“, erklärt die SPD-Politikerin am Donnerstag. „Es wird die Menschen wieder ruhiger schlafen lassen und ihnen Sorgen und Ängste nehmen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen.“

Dass der Bund 200 Milliarden Euro dafür investiere, zeige: „Der Ernst der Lage wurde erkannt und das Problem wird jetzt an der Wurzel angegangen“, sagte Giffey. „So sichern wir unsere Arbeitsplätze, die Wirtschaftskraft und den Wohlstand, der in den letzten über 30 Jahren seit dem Fall der Mauer in Deutschland erarbeitet wurde.“

Stephan Weil spricht von „großem Wurf“

Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil fand ebenfalls lobende Worte. „Der Abwehrschirm der Bundesregierung ist ein großer Wurf“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. „Der Bund engagiert sich mit 200 Milliarden Euro und ist damit handlungsfähig in seinem Kampf gegen die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise.“ Die weiteren Entscheidungen dazu seien nun finanziell abgesichert.

Weil begrüßte konkret die angekündigte Zurückziehung der Gasumlage sowie die Einführung einer Energiepreisbremse. „Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass auch die Bundesregierung Wert darauf legt, dass ein praktisch gut anwendbares und schnell realisierbares System gefunden wird“, sagte er. Weil selbst hatte Anfang der Woche zusammen mit Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (ebenfalls SPD) einen Vorschlag dafür vorgelegt, der vorsieht, dass der Bund die Hälfte der Preissteigerungen übernimmt.

Der SPD-Politiker, der bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober eine dritte Amtszeit anstrebt, sah sich zudem in seiner Auffassung bestätigt, dass der Bund die Unterstützung „größtenteils kreditfinanzieren“ müsse. Weil hatte wiederholt für eine Lockerung der Schuldenbremse wegen der Energiekrise geworben.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein beklagt Kommunikation

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hingegen kritisierte die Kommunikation der Bundesregierung mit den Ländern zur geplanten Gaspreisbremse als „unbefriedigend“. Es sei ein bemerkenswerter Stil, „über den Ticker“ davon zu erfahren, sagte er am Donnerstag in Wiesbaden. „Wir sind ein föderales System und da geht man anders miteinander um“, sagte Rhein.

Die Länder hatten sich zuvor am Mittwoch in Berlin getroffen und gemeinsame Forderungen an den Bund für das dritte Entlastungspaket formuliert. Die Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten sollte ursprünglich der Auftakt zu anschließenden Bund-Länder-Gesprächen sein. Wegen der Corona-Infektion von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde die gemeinsame Runde auf den kommenden Dienstag vertagt.

„Das ist eine Lösung, die der Größe des aktuellen Problems entspricht.“ Thomas Losse-Müller, SPD Schleswig-Holstein

CDU und SPD in Schleswig-Holstein begrüßen Energiepreisbremse

In Schleswig-Holstein haben Spitzenpolitiker von CDU und SPD die geplante Energiepreisbremse begrüßt. Ministerpräsident Daniel Günther bezeichnete die Pläne der Bundesregierung als richtigen Schritt. Dies decke sich mit den Forderungen der Ministerpräsidenten, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag am Rande der Landtagssitzung. Wichtig sei das klare Bekenntnis, auch wenn es noch nicht konkret genug sei. „Aber dass jetzt auch wirklich gehandelt wird, dass jetzt auch über Größenordnungen gesprochen wird, ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Signal, auch der Beruhigung.“

Günther zeigte sich erfreut darüber, dass die Gasumlage vom Tisch ist. Das es gleichzeitig auch eine Preissprünge beim Gas gebe, werde viele Menschen erleichtern. Zwei sei einiges noch unklar. „Aber die Botschaft ist auf jeden Fall absolut richtig und notwendig.“

Allerdings gingen die Ankündigungen noch nicht über das hinaus, „was am 3. September ja bereits veröffentlicht worden ist, dass jetzt eine Expertenkommission das auch entsprechend unterfüttern soll“, sagte Günther. „Da sind wertvolle vier Wochen verstrichen.“ Wenn alle Bundesländer ein gemeinsames Signal an den Bund sendeten, „so etwas hat schon eine Wirkung“.

Schleswig-Holsteins Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) hält es auch für richtig, den Preisanstieg für Verbraucher zu begrenzen. „Kanzler Olaf Scholz und seine Bundesregierung haben geliefert.“ Zusätzlich zu den bisherigen 95 Milliarden Euro in drei Entlastungspaketen kämen jetzt weitere 200 Milliarden, um Gas- und Strompreise bezahlbar zu halten. „Das ist eine Lösung, die der Größe des aktuellen Problems entspricht.“ Auch das Aus für die geplante Gasumlage sei eine gute Nachricht.

Baugewerbe lobt Gaspreisbremse

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hält die Gaspreisbremse ebenfalls für den richtigen Weg. „Mit großer Erleichterung nehmen wir den Beschluss der Bundesregierung zur Kenntnis, dass nun doch eine Gaspreisbremse eingeführt werden soll“, sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa in einer Pressemitteilung. Das werde den überhitzten Gasmarkt beruhigen und damit auch bezüglich der Material- und Baupreise für Entspannung sorgen.

„Das ist nicht nur eine gute Botschaft für die Bauwirtschaft wie auch für die Bauherren, sondern sichert Produktionsstandorte in Deutschland und damit auch Arbeitsplätze“, so Pakleppa.

