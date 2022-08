In Finnland erklingt für russische Touristen die ukrainische Nationalhymne

Um russische Reisende mit dem Krieg zu konfrontieren, wird nun in einigen Touristenorten in Finnland die ukrainische Nationalhymne abgespielt. Und auch politisch will man klare Zeichen setzen: Die Debatte um ein mögliches Verbot von Touristenvisa für Russinnen und Russen nimmt in Finnland und der EU an Fahrt auf.