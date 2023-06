Plötzlich anschmiegsam: Söder dankt Merkel mit einem Orden

Berlin. Ach, wie freundlich sie schauen. Wie nett sie miteinander reden.

Angela Merkel, Ex‑Bundeskanzlerin, ist nach München gekommen. Im Antiquarium, dem ältesten Renaissance-Prachtsaal der bayerischen Residenz, prächtig ausgemalt und mit Statuen geschmückt, hat sie sich mit Markus Söder verabredet. Oder besser: Söder hat sich mit Merkel verabredet. Der bayerische Ministerpräsident hat sich entschlossen, der Altkanzlerin den Bayerischen Verdienstorden zu verleihen, der zweithöchste des Freistaats – ein weißes Kreuz mit blauem Rand und weiß-blauem Rautenmuster in einer Vignette in der Mitte. Die Damenausführung steckt an einem Schleifchen.

„Für ihren Einsatz zum Wohl des bayerischen Volkes“, so hat die Staatskanzlei die Verleihung begründet. Und es wäre nicht ganz so verwunderlich, wenn Söder nicht neben Ministerpräsident auch noch CSU‑Chef wäre. Und wenn diese CSU sich vor allem nicht immer wieder so verbittert gegen Merkel gestellt hätte, insbesondere im Streit über die Flüchtlingspolitik. Söders Vorgänger Horst Seehofer tat das auf offener Bühne, indem er auf einem CSU‑Parteitag 2015 die neben ihm stehende Kanzlerin minutenlang abkanzelte. Söder, erst bayerischer Finanzminister, dann Ministerpräsident, wirkte als Zuspitzer und als Antreiber Seehofers – sodass schon über einen Sturz der Kanzlerin spekuliert wurde. Der CSU hat das nicht gutgetan: Bei der bayerischen Landtagswahl 2018 blieb sie mit Söder als Spitzenkandidat zwar stärkste Kraft, stürzte aber ab auf ein historisches Tief unter 40 Prozent.

Söder weiß: Im Oktober wird in Bayern neu gewählt

Im Oktober wird in Bayern nun erneut gewählt. Söder braucht dieses Mal ein gutes Ergebnis. Also eilt er von Volksfest zu Feuerwehrfest zu Firmenjubiläum zu Richtfest, sprich: von Fototermin zu Fototermin. Sich an der Seite einer beliebten Politikerin zu zeigen kann offenbar nicht schaden. 2020 hat er das schon einmal genutzt: Er lud die Kanzlerin, deren Amtsende damals absehbar war, zu einer Kabinettsklausur nach Schloss Herren­chiemsee. Eine Kanzlerkandidatur Söders stand im Raum. Und man sah: Söder und Merkel in der Kutsche, Söder und Merkel auf einem Schiff, Söder und Merkel im prächtigen Spiegelsaal.

Markus Söder nutzte schon einmal die Popularität der Kanzlerin, bei einer Kabinettsklausur auf dem Schloss Herrenchiemsee – und hier auf einem Boot. © Quelle: picture alliance/dpa/dpa/Pool

Und nun also ein Orden für Merkel. Die Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger hat ihn schon bekommen und Fußballtrainer Hansi Flick – und auch Söder selber, schon vor 13 Jahren.

Merkel sitzt zwischen Söder und Ex‑Ministerpräsident Edmund Stoiber. Auch der frühere Bundes­finanzminister Theo Waigel ist unter den Gästen, und die frühere CSU‑Landesgruppen­chefin im Bundestag, Gerda Hasselfeldt. Seehofer ist nicht gekommen.

Söder auf einmal ganz anschmiegsam: „Du hast uns durch schwerste Krisen geführt“

Dafür sagt Söder ganz anschmiegsam: „Mir geht es einfach darum, Danke zu sagen“, sagt Söder. „Du hast uns durch schwerste Krisen geführt“, sagt Söder bei der Verleihung. Es seien Krisen gewesen, die das Land tief erschüttert hätten. Die Frage ist, ob Merkel CSU‑Parteitage zu den Krisen zählt. Sie habe den Mut für schwierige Entscheidungen gehabt, in der Finanzkrise, beim Ausstieg aus der Atomkraft, in der Corona-Zeit – und auch in der Migrationspolitik. Bayern habe von Merkels Regierungszeit besonders profitiert.

Merkels Replik enthält allenfalls eine winzige Spitze: „Es war immer spannend, mit dem Freistaat, mit der CSU zusammenzuarbeiten. Langweilig war es nie.“ Man habe letztlich Kompromisse gefunden – allermeistens zumindest. Und über die Schwierigkeiten, die es gegeben habe, wolle sie jetzt nicht sprechen.

Sie freue sich über den Orden, sagt Merkel noch. Zu Hause hat sie schon zwei andere: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst sind Söder mit ihren Ehrungen zuvorgekommen.