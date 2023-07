Marseille: 27-Jähriger möglicherweise nach Gummigeschoss-Treffer durch Polizei gestorben

Marseille. Im französischen Marseille ist offenbar ein junger Mann durch ein Gummigeschoss der Polizei ums Leben gekommen. Berichten zufolge ist der 27-Jährige in der Nacht zu Sonntag durch einen „heftigen Schlag im Brustbereich“ gestorben. Die Behörden ermitteln.

Wie das Nachrichtenportal „Tagesschau.de“ in Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, starb der Mann während nächtlicher Ausschreitungen in der Hafenstadt Marseille. Die Staatsanwaltschaft stellte demzufolge fest, dass die tödlichen Verletzungen des 27-Jährigen möglicherweise durch ein „Projektil vom Typ Gummigeschoss“ verursacht worden seien könnten. Der Aufprall im Brustbereich habe ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge einen Herzstillstand zur Folge gehabt.

Ob der Mann an den Protesten - die Polizei spricht von „Krawallen und Plünderungen“ in der Region - teilgenommen hatte, blieb unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun weiter in dem Fall, zudem seien die Kriminalpolizei und die Aufsichtsbehörden eingeschaltet, hieß es.

Unruhen und Proteste

Frankreich erlebt aktuell starke Unruhen und Proteste, die aber seit dem Wochenende abebben. Hintergrund ist der Tod des 17-Jährigen Nahel M. am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre. Der 17-Jährige war am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Beamten hatten zunächst angegeben, der Jugendliche habe sie überfahren wollen. Erst als sich von Medien verifizierte Videobilder des Vorfalls in den sozialen Netzwerken verbreiteten, rückten sie von dieser Darstellung und der angeblichen Tötungsabsicht des Jugendlichen ab.

Der Polizist, der für seinen Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Seitdem wird Frankreich von einer Welle der Gewalt erschüttert, jede Nacht kam es bislang zu Plünderungen, Brandanschlägen und Festnahmen. Brennpunkte waren die beiden größten Städte des Landes, Paris und Marseille.

