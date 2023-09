Papst Franziskus: Mittelmeer wird zum „Grab der Menschenwürde“

Rom, Marseille. Papst Franziskus hat zum Abschluss des Mittelmeer-Treffens in Marseille die aktuelle Migrationspolitik scharf kritisiert. Es gebe einen „Schmerzensschrei, der am lautesten erschallt“, sagte der Papst am Samstag mit Blick auf das Leid und den Tod von Flüchtlingen und Migranten. Das Mittelmeer, die Wiege der Zivilisation, werde zum „Grab der Menschenwürde“. Am zweiten Tag seines Besuchs in der südfranzösischen Hafenstadt am Samstag wurde er von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron auf einer windigen Promenade mit Blick auf den alten Hafen empfangen. Macron stützte den 86-jährigen beim Gang in den Pharo-Palast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An die Staats- und Regierungschefs in Europa appellierte der Papst, ihre Häfen für Menschen zu öffnen, die vor Not und Armut fliehen. Marseille sei seit Jahrhunderten ein offener Hafen, andere Mittelmeerhäfen hingegen hätten dichtgemacht, sagte Franziskus mit Bezug auf die aktuellen Diskussionen um Migration und Flüchtlinge. „Aber diejenigen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, sind keine Invasoren, sie suchen Aufnahme.“ Es brauche eine „europäische Verantwortung, die in der Lage ist, die objektiven Schwierigkeiten anzugehen.“

In einem Konferenzzentrum, in dem die Bischöfe der Region tagten, forderte der Pontifex von Macron und den übrigen Zuhörern, sich den Geschichten „unserer unglücklichen Brüder und Schwestern“, die das Recht hätten, auszuwandern oder es zu unterlassen, nicht in Gleichgültigkeit zu verschließen. „Im Angesicht der schrecklichen Geißel der Ausbeutung von Menschen besteht die Lösung nicht in der Ablehnung, sondern darin, je nach den Möglichkeiten eines jeden eine ausreichende Zahl von legalen und regulären Zugangsmöglichkeiten zu gewährleisten“, sagte er und warnte vor einem „Schiffbruch der Zivilisation“, dem vorgebeugt werden müsse. Am Rande der Bischofskonferenz hielten Macron und der Papst auch ein privates Treffen ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Papst dankte Helferinnen und Helfern der Seenotrettung

Die Begegnung in Marseille war das dritte sogenannte Mittelmeer-Treffen. Es hatte 2020 zum ersten Mal auf Initiative der italienischen Bischofskonferenz in Bari stattgefunden. In diesem Jahr nahmen auch viele junge Menschen an der Konferenz teil.

Bereits am Freitagabend hatte Papst Franziskus nach seiner Ankunft in Marseille das Ertrinken von Migranten im Mittelmeer mit deutlichen Worten verurteilt und sich in Sichtweite eines Denkmals für Ertrunkene an die Helferinnen und Helfer in der Seenotrettung gewandt. Oft genug könnten private Rettungsschiffe wegen angeblicher Sicherheitsmängel nicht auslaufen: „Das“, sagte der Papst, „sind Gesten des Hasses gegen die Geschwister, die sich als maßvolles Verhalten tarnen. Danke für das, was ihr tut.“

RND/epd/AP