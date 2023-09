Besuch in Marseilles: der Papst am Tor zum Mittelmeer

Papst Franziskus kommt „nach Marseille, aber nicht nach Frankreich“, diese Unterscheidung hat er selbst noch vor seinem zweitägigen Besuch, der am Freitag begann, gemacht. Zwar handelt es sich bei Marseille um die zweitgrößte französische Stadt, aber eben auch um ein Tor zum Mittelmeer, eine kosmopolitische Hafenmetropole.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Präziser wäre es gewesen zu sagen, Franziskus kommt „nicht nur“ nach Marseille, sondern vor allem in eine geografische Zone, die sich nicht durch Ländergrenzen definiert, sondern durch ihre Lage und den gemeinsamen Herausforderungen, die sich aus ihr ergeben – speziell hinsichtlich des Umgangs mit den Tausenden Geflüchteten, die vom afrikanischen Kontinent aus nach Europa übersetzen, oft unter Einsatz ihres Lebens.

Das Migrationsthema ist zentral bei der dritten Ausgabe der Mittelmeerkonferenz „Rencontres Méditeranéennes“, welche in diesem Jahr in Marseille stattfindet. Teilnehmende sind mehrere Dutzend junge Leute aus dem gesamten Mittelmeerraum sowie Geistliche und Bischöfe aus Frankreich, den Maghreb-Ländern, aber auch Armenien, Georgien und der Ukraine – und eben das katholische Kirchenoberhaupt selbst. Aufgrund des prominenten Gastes kommt auch Präsident Emmanuel Macron am Samstag zum großen Abschlussgottesdienst im riesigen Vélodrome-Stadion. 57.000 Menschen werden bei der Messe erwartet, bei der fast 1000 Choristinnen und Choristen singen. 100.000 Gläubige dürften sich auf der zentralen Avenue du Prado tummeln. Frankreich stellt davor ein Großaufgebot an Sicherheitskräften zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für die Opfer und Helden des Meeres“

Am Freitag besuchte Franziskus die Basilika Notre-Dame-de-la-Garde und nahm an einer Gedenkveranstaltung mit Geistlichen anderer Glaubensgemeinschaften am großen Bronzedenkmal „für die Opfer und Helden des Meeres“ an der Hafeneinfahrt teil, um an die im Meer Ertrunkenen zu erinnern. Seit seinem Amtsantritt wiederholte der Papst, dessen ersten Reise ihn vor zehn Jahren auf die Insel Lampedusa führte, dass das Mittelmeer nicht zu einem Massengrab für Menschen auf der Flucht werden dürfe. Ihr Leid beginne bereits auf den Fluchtrouten in Afrika, wo viele gefoltert und versklavt werden. „Der größte Friedhof ist in Nordafrika“, sagte Franziskus kürzlich. „Deswegen fahre ich nach Marseille.“

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Vor diesem Hintergrund erhält das religiöse Treffen einen politischen Anstrich, den Macrons Begegnung mit dem Papst am Samstagvormittag und seine Anwesenheit bei der Messe noch verstärken. Seit Monaten bereitet die französische Regierung ein Einwanderungsgesetz vor, durch das die Asylregeln einerseits verschärft werden sollen. Zugleich ist geplant, die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen für Personal in Branchen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen, zu vereinfachen; auch für Betroffene, die ohne reguläre Papiere schon in Frankreich leben und arbeiten.

Doch unter dem Druck der extremen Rechten ist das Vorhaben äußerst brisant und umstritten. Diese politische Stimmung erklärt auch, warum Innenminister Gérald Darmanin gerade verkündete, dass Frankreich keine der auf Lampedusa angekommenen Geflüchteten aufnehmen werde. Eine Härte, die im Gegensatz zu den Werten steht, welche der Papst vertritt. Und die er vor Ort in Marseille und Frankreich umso klarer betonen dürfte.