Linken-Chef: Verkehrsministerium ohne Wissing „wäre vielleicht besser“

Berlin. Die Linke sieht Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) wegen fehlender Fortschritte beim Klimaschutz als Wackelkandidat in der Regierung. „Es stellt sich wirklich die Frage, wie lange Wissing noch Rückendeckung vom Kabinett bekommt“, erklärte Parteichef Martin Schirdewan am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ein Ministerium ohne diesen Minister ist kein schlechteres, vielleicht wäre es sogar besser für das Klima.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schirdewan übte auch scharfe Kritik an Wissings Haltung, Tempo 30 in Städten nicht flächendeckend zuzulassen. „Dass es innerorts immer noch keine Regelgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gibt, ist ein großer Fehler“, meinte der Parteichef. Der Verkehrsminister wisse offenbar nicht, dass er für alle Verkehrsteilnehmende zuständig sei, also auch für Fußgänger, Radfahrer und Passagiere in Bus und Bahn. „Wer die Zahl der Verkehrstoten senken will, der muss die Entscheidung über Tempo-30-Zonen den Kommunen überlassen“, betonte Schirdewan.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wissing hatte am Mittwoch seine flächendeckende Ausweitung von Tempo-30-Zonen in Städten mit Hinweis auf das Grundgesetz abgelehnt. „Die Regelgeschwindigkeit bleibt 50, und eine Ausnahme muss begründet werden„, sagte er im Deutschlandfunk. Kommunen müssten begründen, wenn sie Tempo-30-Zonen ausweisen wollen. „Das verlangt das Grundgesetz, und das können wir nicht aus Gründen der Vereinfachung des Bürokratieabbaus aufheben.“

RND/dpa