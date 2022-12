Söder streitet persönliche Verantwortung in Maskenaffäre ab

Wegen Bedrohung durch Nachbarländer: Japan will massiv aufrüsten

Japan empfindet das Aufrüsten Chinas sowie die Raketentests und das Atomprogramm Nordkoreas zunehmend als Bedrohung. Deswegen arbeitet das Land an einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie. So soll der Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren verdoppelt werden.