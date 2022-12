Holetschek zu Maskenpflicht in Zügen: Lauterbach soll „Basta-Mentalität“ aufgeben

Zugeständnisse an Putin? Zugeständnisse an Putin?

Macrons Äußerungen zur künftigen Sicherheitsordnung sorgen für Kritik

Frankreichs Präsident Macron steht in der Kritik, nachdem er in einem Interview Zugeständnisse an Putin in einer zukünftigen Sicherheitsarchitektur angedeutet hatte. Dabei ging es um die Stationierung von Waffen an den Nato-Außengrenzen.