Seniorenverbände fordern Aufhebung der Maskenpflicht für Pflegeheimbewohner

Alles Wichtige zur Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober

Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD will in seine dritte Amtszeit gehen. Gleich mehrere Bündnisse zur Regierungsbildung sind denkbar. Das wichtigste zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick.