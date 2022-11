﻿Die vermeidbare Tragödie von Seoul

Eine Woche nach der Massenpanik in Seoul, durch die an Halloween mehr als 150 Menschen starben, taumelt Südkorea zwischen Trauer und Wut. Demonstrationen fordern nicht nur Aufklärung, sondern einen Wandel. Politiker geloben Besserung. Es ist nicht die erste vermeidbare Tragödie.

Seoul. Als Jun Choi dieser Tage seine Fotos vom Wochenende durchging, bekam er einen Kloß im Hals. Nach kurzem Zögern drückte er an seiner Kamera die Taste mit der Aufschrift: „Alles löschen.“ Hunderte junge Menschen hatte der Fotograf bei den Halloweenfeiern in Seoul abgelichtet, mit den Ergebnissen war er zufrieden gewesen. „Die Leute sahen lustig und glücklich aus“, sagt Jun. Ein Graf Dracula war dabei, eine Hexe, ein Superman. Endlich, nach zweieinhalb Jahren Pandemie, konnten sie wieder ausgelassen feiern.

Was Jun Choi den Rest gab, war eine junge Frau, die sich als Engel verkleidet hatte. „Ich sah sie in meinen Aufnahmen wieder und musste an den Moment des Abends denken, als ich sie auf der Straße fotografierte. Und dann dachte ich an das, was später noch geschah. Vielleicht ist sie jetzt wirklich ein Engel.“ Jun Choi, ein kräftig gebauter junger Mann mit kurz rasierten Haaren und tätowiertem Hals, hat glasige Augen, als er das sagt. „Ich hätte es nicht mit mir vereinbaren können, wenn ich die Fotos behalten und mit dem Leid der Opfer Geld verdient hätte.“

Itaewon ein Sinnbild für eine vermeidbare Tragödie

Deswegen ist der Fotograf am Mittwochnachmittag erneut an diesen Ort gekommen, den Jun Choi bis Samstagabend noch als Mittelpunkt des Vergnügens kannte. Nun aber sei er das Sinnbild für eine vermeidbare Tragödie. Mindestens 156 Menschen, überwiegend jungen Alters, kamen inmitten von Halloweenfeiern bei einer Massenpanik im Seouler Partyviertel Itaewon ums Leben. Ein Mangel an Kontrollen, um den enormen Menschenandrang auf den engen Straßen zu verhindern oder zu steuern, gilt seither als wichtigster Grund für das Desaster.

Es war das erste Halloween seit Beginn der Pandemie, zu dem es keine strengen Beschränkungen mehr gab. Der Ansturm wurde aber nicht nur unterschätzt, sondern offenbar ignoriert. Am Abend gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei ein, bei denen sich in der Menge befindliche Personen Hilfe anforderten. Die Polizei aber blieb lange untätig. Auch weiß man, dass ein Polizeiaufgebot in der Nähe der Massenpanik stationiert war, um dort Demonstrationen zu sichern. So weit die technischen Erklärungen. Wie es zu alldem kommen konnte, fragt dieser Tage das ganze Land.

Jun Choi machte Bilder von der Halloweenparty vor der Tragödie in Seoul. Hinterher löschte er seine Bilder – aus Respekt vor den Opfern. © Quelle: Felix Lill

An einer Kreuzung über der U‑Bahn-Station Itaewon nahe dem Fluss Han mischt sich ins Brummen vorbeifahrender Autos allgegenwärtiges Schluchzen. Ein auf dem Boden sitzender Mönch läutet eine Glocke und klopft auf einen Metallstab, gibt der Trauer einen Takt. Um ihn herum breitet sich ein Meer weißer Blumen aus, am Geländer kleben bunte Zettel mit Trauerbotschaften. „Warum musste das passieren?“, will eine wissen. Und als Jun Choi seine Kamera herunternimmt, fragt er: „Warum sind jetzt, wo die Katastrophe längst geschehen ist, plötzlich mehr als genug Polizisten hier?“

Warum musste das alles passieren? Eine Trauerbotschaft am Ort der Tragödie

Politische Folgen der Tragödie: Durchsuchungen in Polizeiwachen

Die „Massenpanik von Itaewon“, wie die Katastrophe mittlerweile in den Medien bezeichnet wird, zieht längst politische Kreise. Nicht nur, dass Präsident Yoon Suk-yeol Staatstrauer verkündet hat. Am Mittwoch wurden auch Polizeiwachen durchsucht, um herauszufinden, warum die Offiziellen, die eigentlich für die Sicherheit der Menschen verantwortlich sind, die Erfüllung ihrer Aufgabe schuldig blieben. Zumal sich keine 50 Meter von der Stelle entfernt, wo am Samstag so viele Menschen starben, eine Polizeiwache befindet. „Wir werden alles aufklären“, verspricht Yoon, „bis keine Zweifel mehr bleiben.“

Nicht nur die gemimte Entschlossenheit des Präsidenten verrät, wie sehr diese Katastrophe am Selbstverständnis rüttelt, das Südkorea von sich als fortschrittlichem Industriestaat hat. Sechs Kilometer südöstlich von Itaewon bietet ein langes Schweigen des Wirtschaftsministers ähnliche Einblicke. Auf der Invest Korea Week, einer internationalen Konferenz, die ausländischen Investorinnen und Investoren die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Südkorea anpreisen soll, wollte Ahn Duk-geun eigentlich nur über die starke Halbleiterindustrie und die effiziente Bürokratie dozieren.

Doch auf einer Pressekonferenz wird auch er darauf angesprochen, wie es zu dieser Massenpanik kommen konnte, ob dies nicht auch ein schlechtes Licht aufs ganze Land werfe. „Sie können mich beim Wort nehmen“, sagt der Wirtschaftsminister zögerlich auf Englisch, während er eben noch Koreanisch sprach. „Die koreanische Gesellschaft wird nach dieser Tragödie eine sicherere und bessere werden.“ Man werde aus den Fehlern, den zu lax gehandhabten Sicherheitsregeln, das Nötige lernen. „Wir werden aus dieser Lage eines Entwicklungslandes herauskommen.“

Südkoreas Wirtschaftsminisiter Ahn Duk-geun: „Die koreanische Gesellschaft wird nach dieser Tragödie eine sicherere und bessere werden“

Eigentlich ist man in Südkorea stolz darauf, eben kein Entwicklungsland mehr zu sein. Schließlich gelang hier einst ein beispielloser Aufstieg: Im Jahr 1953, als der Krieg mit Nordkorea mit einem Waffenstillstand endete, hatte Südkorea noch zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Gut drei Jahrzehnte später war es dank kluger Industriepolitik und einer schnell lernfähigen Gesellschaft zu einem Industriestaat geworden. Kaum irgendwo ist das Internet schneller, die Smartphonedichte höher. Südkoreas reale Wirtschaftsleistung pro Kopf ist mittlerweile höher als die von Japan.

Und dennoch: Der Vergleich mit einem Entwicklungsland, der Wirtschaftsminister Ahn im Eifer herausgerutscht ist, hat seine Gründe. Denn so eine Tragödie wie die in Itaewon, die sich ohne eine eklatante Abwesenheit von Sicherheitsplanungen nicht erklären lässt, erschüttert Südkorea nicht zum ersten Mal. Immer mal wieder kommen zu viele Menschen bei Unfällen ums Leben, die den infrastrukturellen und personellen Kapazitäten eines Industriestaats nicht angemessen sind. Im Jahr 2005 etwa starben elf Leute im Gedränge bei einem Konzert in Sangju.

Es ist nicht die erste schwere Tragödie in Südkorea

2014 folgte ein Fährunglück, das Passagierschiff „Sewol“ ging auf dem Weg zur südlichen Insel Jeju plötzlich unter, 306 Personen starben. Auch weil 250 davon Schülerinnen und Schüler aus einer unterprivilegierten Gegend waren, war der folgende Protest besonders groß. Die Regierung begab sich damals nur zögerlich zur Aufklärung des dubiosen Falls, gelobte schließlich, dass fortan mehr auf Sicherheit und Regulierungen geachtet werde. „Die Itaewon-Katastrophe zeigt, dass sich überhaupt nichts geändert hat“, kommentiert nun die „Korea Times“.

Wobei es ein Missverständnis wäre, anzunehmen, Sicherheit habe in Südkorea keinen Stellenwert. Zu Demonstrationen für Arbeitnehmerrechte etwa rücken normalerweise große Aufgebote der Polizei aus, verhängen auch schnell Strafen bei relativ kleinen Regelüberschreitungen. Und nachdem sich zu Anfang der Pandemie das Coronavirus in einer Kirche verbreitet hatte, deren Mitglieder es dann leichtfertig weitergaben, reagierte der Staat entschlossen. Nicht nur wurden die Verantwortlichen verfolgt, Korea hievte sich auch an die globale Spitze der Pandemieprävention.

Schuhe der Opfer nach der tödlichen Massenpanik im Ausgehviertel von Seoul. © Quelle: Getty Images

„Es muss etwas mit den Prioritäten zu tun haben“, sagt Chris Ha in Itaewon. Am Abend steht er mit der improvisierten Trauerstätte in seinem Rücken am Katastrophenort und hält ein schlichtes, schwarzes Schild hoch. „Es ist jetzt genau 18.34 Uhr″, erklärt der 31-jährige Arzt aus Seoul, der nach seinem Feierabend direkt hierhergekommen ist. „Zu dieser Uhrzeit am Samstagabend ging der erste dokumentierte Hilferuf bei der Polizei ein. Aber nichts geschah.“ Schwarz stehe für Fassungslosigkeit.

Chris Ha trägt eine dunkelgrüne Bomberjacke, weißen Mundschutz und ist unübersehbar wütend. Er steht in einer Reihe mit ungefähr 100 jungen Menschen, von denen jeder ebenso ein schwarzes Schild vor sich hält. Von der Protestaktion erfuhr Ha über einen Gruppenchat. „Wir erwarten Aufklärung“, sagt er in scharfem Ton. „Warum schützt der Staat nicht auch die Leben normaler Leute?“ Es entstehe der Eindruck, dass die Polizei vor allem dann bereit sei, wenn die Interessen der Regierung oder der Industrie gesichert werden sollen.

Südkoreas Präsident beansprucht Hunderte Sicherheitskräfte

Wenn der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Donnerstag bis Sonntag zu einem offiziellen Besuch in Südkorea weilt, mangelt es kaum an Polizeiaufgebot. Zudem steht der südkoreanische Präsident Yoon in der Kritik, zu viele Sicherheitsressourcen zu verschlingen. Kurz nach seinem knappen Wahlsieg im März verkündete der Konservative, dass er einen neuen Amtssitz beziehen würde, womit er anders als vorherige Präsidenten nicht mehr auch am Arbeitsplatz wohnt. Durch das tägliche Pendeln werden 700 Polizeikräfte beansprucht, ein Anstieg von 75 Prozent.

Chris Ha kam zum Trauern an den Ort der Katastrophe in Seoul. © Quelle: Felix Lill

„Der neue Amtssitz des Präsidenten ist nur ein paar Minuten von hier entfernt!“, sagt Chris Ha. „Mir kann niemand erzählen, dass es uns an Polizisten in der Nähe mangelt. Es ist eine Frage der Ressourcenverteilung!“ Ha war an dem Abend, als die feiernde Menge in Panik ausbrach, in einer Bar ein paar Blocks weiter. Auf seinem Heimweg näherte er sich der Katastrophenzone. „Es war surreal, wie in einem Zombiefilm. Meine Freunde und ich sahen verstört aussehende Menschen mit gruseligen Kostümen, wie sie davonliefen. Aber wir sahen keine Polizei.“

Rücktrittsforderungen an politisch Verantwortliche

Polizisten wiederum haben die letzten Tage erklärt, sie seien überfordert und überarbeitet, was wiederum Fragen an die Regierungen von Seoul sowie von ganz Südkorea aufwirft. Die linksliberale Demokratische Partei, die sich derzeit in der Opposition befindet, hat bereits den Rücktritt des Präsidenten, des Innenministers sowie des Bürgermeisters von Seoul gefordert – allesamt Personalien der konservativen People’s Power Party. Allerdings sorgte auch dies schon für Kritik. In Zeiten der Staatstrauer gilt die Politisierung einer Katastrophe als unanständig.

Dabei ist nicht zu erwarten, dass der Unmut, den viele Menschen über die politische Führung empfinden, allzu bald abnimmt. Nach dem Fährunglück der „Sewol“ im Jahr 2014 brach eine riesige Protestwelle los, die im Nachhinein den Anfang vom Ende der damaligen Präsidentin Park Geun-hye bedeutete. Knapp zehn Jahre später, in denen Südkorea insgesamt noch etwas wohlhabender geworden, aber sozial äußerst ungleich geblieben ist, könnte das Verzeihen noch schwerer fallen.

Wie der Arzt Chris Ha sieht auch der Fotograf Jun Choi in der Massenpanik von Itaewon ein Problem der Ungleichheit. „Viele ältere Menschen mögen Itaewon nicht, weil es hier immer laut ist und die Leute so ausgelassen feiern“, hat er am Rande des Pflanzenmeers geflüstert. „Das stimmt auch. Aber ich liebe diesen Ort. Ich wohne hier um die Ecke und fühle mich wohl. In die Bars kommen all die jungen Menschen, die vom stressigen Alltag voller Hierarchien und sozialer Erwartungen dringend eine Erholung brauchen.“

Das Pflanzenmeer der Trauernden am Ort der Katastrophe von Seoul. © Quelle: Felix Lill

„Itaewon wird ab jetzt ein anderer Ort sein“

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Südkorea haben im Schnitt kaum zehn Urlaubstage pro Jahr, die Zahl jährlich geleisteter Arbeitsstunden liegt höher als in fast jedem anderen Industriestaat, Hierarchien sind meist steil und stark nach Alter strukturiert. Wer jünger ist, hat in der Regel weniger zu sagen. „Und die öffentlichen Feiertage müssen wir mit der Familie verbringen, wo uns dann auch noch mal gesagt wird, wie wir unser Leben zu leben haben“, so Jun Choi.

Deshalb sei ein Ort der Zügellosigkeit wie Itaewon so wichtig. „Ich habe all diese Menschen, die ich aus den Bars und Clubs hier kenne, nie als anstrengend und laut empfunden. Für mich waren es immer Opfer des harten Arbeits- und Alltagslebens.“ Mindestens 156 Personen, die von der Menge erdrückt wurden, seien nun zum zweiten Mal zu Opfern geworden. Und mit ihnen vielleicht ein ganzes Viertel? Jun Choi überlegt. „Ich glaube, Itaewon wird ab jetzt ein anderer Ort sein.“

Womöglich einer, der daran erinnert, wo die Prioritäten öffentlicher Sicherheit nicht gelegen haben.