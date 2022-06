Massenproteste in Kuba: Jahrzehntelange Haftstrafen verhängt

Anti-Regierungs-Demonstranten haben sich am Maximo-Gomez-Denkmal in Havanna, Kuba, versammelt. Hunderte Menschen gingen in mehreren Städten auf die Straße, um gegen die anhaltende Lebensmittelknappheit und die hohen Preise für Lebensmittel zu protestieren.

© Quelle: Eliana Aponte/AP/dpa