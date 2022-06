Fünf neue schlechte Nachrichten für Putin

Der russische Regierungschef Wladimir Putin ist nach einer internationalen Umfrage mittlerweile der am wenigsten glaubwürdige Staatenlenker der Welt. In den USA verliert Putins Favorit Donald Trump derzeit an Boden. Und in Deutschland sammeln die beiden Putin-kritischsten Parteien, Grüne und CDU, beim Publikum die meisten Punkte.